Zatajenje srca na koncertu? Stručnjak za sigurnost: 'Brže će vam pomoći na Hipodromu, nego kod kuće...'

Policija i ministarstvo zdravstva izdali su danas detaljnije upute oko Thompsonovog koncerta u subotu. O Thompsonovom koncertu razgovarali smo sa sigurnosnim stručnjakom Željkom Cvrtila.

Čini li vam se da je organizacija dobra?

Na početku smo govorili o nekim stvarima koje nisu bile pripremljene, ali čini mi se da su se sada svi trgnuli i poduzeli sve mjere da bi se svi mogući rizici otklonili. Napravljen je veliki zajednički stožer koji se koordinira, dogovara i međusobno nadopunjuje. Civilna zaštita iz MUP-a će dati krevete za poljsku bolnicu. Čini mi se da sve ide u dobrom smjeru.

Koliko bi mogao trajati ulazak?

To je dobro, nema potrebe da netko nešto više sa sobom nosi. Velik je broj ulaza, ali da biste mogli u što kraćem vremenu ući vrijeme pregleda se mora smanjiti s minute na 10 do 15 sekundi.

Mislite li da su ljudi svjesni gužvi, čekanja i svega što ih čeka?

Bit će gužve. Dolazi jedan veći grad od 500.000 ljudi na mali prostor. Moraju se provesti kontrole da bi svi mogli ući na taj kontrolirani prostor. To je dobro da netko nešto ne unese što ne bi smio i što bi moglo nekog povrijediti. Taj proces traje ne, ne može biti odjednom.

Ovo s vodom je napredak. Ja sam bila na Rolling Stonesima gdje je bilo 8o tisuća ljudi, sjećam se tih padanja u nesvijest.

Tamo je 2.5 milijuna litara vode za prodaju, ali dobro je da ljudi mogu donijeti svoju. Dobro je da se voda može natočiti tamo iz cisterni. Ljudi se pozivaju da dođu ranije, ali oni sigurno neće odmah moći ući na prostor hipodroma gdje prži sunce. Postoje VIP zone, Bundek, stotine kafića i restorana gdje ljudi mogu biti i gdje se mogu skloniti od vrućine do momenta kada će trebati ući. Mislim da prije pet ili šest sati nema potrebe se naguravati i ići unutra.

I vi idete na koncert, kada ćete vi krenuti i doći tamo?

Ja sam relativno blizu, živim kod Arene. Ići ću vjerojatno pješke ili javnim prijevozom. Mislim da prije šest sati neću krenuti od kuće.

Nacional danas piše da uopće na Hipodromu nema mjesta za pola milijuna ljudi da će ih 200 tisuća ostati na Bundeku

Mislim da to nije realno. To je ogromni prostor, a procjene su da na metar kvadratni mogu stati četiri čovjeka. Naravno da je to stisnuto i da je to gužva. Ovdje je po čovjeku 0.65 metara, nije neki posebni komfor, ali nije ni prevelika gužva. Mislim da je to skroz u redu, ali možda jedan dio ljudi ni neće doći pa će se komfor povećati.

Zadnjih dana ogroman broj ljudi prodaje karte, zašto?

Mislim da je došlo do određenog straha zbog raznih medijskih izvještavanja. Ljudi su se malo prestrašili i zamislili nad svojim zdravljem, sigurnošću, neki su se preračunali zbog vremena, imaju neke obveze. To neće biti velik broj ljudi, mislim da će 90 posto onih koji su kupili karte ipak doći.

Medijsko izvještavanje o sigurnosnim rizicima, gužvi se tumači kao antihrvatsko raspoloženje, ali zadatak medija je da propituju je li dovoljno sigurno, organizacija kako treba

Slažem se, uloga medija je da sve propitkuju i da ljudi budu upoznati i s rizicima. Dobro je što mediji uravnoteženo izvještaju i kažu postoje određeni rizici. Ovdje je rizik zdravstveni - ne možete promijeniti vrijeme i nečije zdravstveno stanje. Moguće je da će nekome pozliti, ali je rizik da netko umre od zatajenja srca na hipodromu manji nego da umre u prepunom tramvaju, na trgu ili kod kuće. U kući ili tramvaju će mu trebati pola sata da dođe Hitna pomoć, a ovdje će mu netko pružiti pomoć u roku od dvije do tri minute. Poduzimase sve da bi se rizici smanjili, sveli se na minimum ili bili jednaki kao da ste u prepunom tramvaju.

Što vas najviše zabrinjava?

Zdravstveni rizik je prisutan, prometni rizik - gužva, nervoza, netko je nekome uzeo parking. Svi ti rizici postoje. Postoji rizik od nekakvih pojedinačnih sukoba. To nije koncert visokog rizika, ne radi se o utakmici na kojoj su suprotstavljene strane koje se same po sebi hoće tući. Svi su ovdje s istim ciljem i dobrom namjerom kao i na svakom drugom koncertu. To je ekipa koja misli da su jednaki, svi su domoljubi, imaju dobru volju se zabaviti. Međutim tu je i alkohol, puno ljudi i mogućnost pojedinačnih incidenata. Policija je tu da spriječi te sukobe, poduzeto je niz mjera - napravljeni su koridori i sektori. Policija, vatrogasci i bilo koja služba vrlo brzo može pristupiti bilo kojem sektoru iz bilo kojeg razloga. Puno je manji rizik od stampeda na hipodromu nego što je u zatvorenom prostotu.

Je li rizik manji sada kada je podijeljeno na sektore?

Svakako rizik je manji, ako se nešto događa u jednom sektoru drugi sektori uopće s tim ne moraju biti uključeni. Postoje ograde koje se mogu maknuti, preskočiti dok vi u zatvorenom prostoru ne možete maknuti zidove.

Bi li bilo pametnije da je bilo više manjih koncerata nego jedan veliki?

Da se to razvuklo na pet vikenda onda bi bio problem što je svaki vikend Grad zatvoren. Dva koncerta bi možda bila optimum, bilo bi manje gužve i ne bi to previše opteretilo okolne građane. Mislim da bi svaki gradonačelnik većeg grada trebao pozvati Thompsona da mu malo digne gospodarski kapacitet. Procjena je da će se u tih par dana potrošiti 20 milijuna eura. To je ogroman prihod i za ugostitelje i za trgovce i za tehničare koji rade na i oko bine, ali i prihod grada Zagreba. ne radi se samo o iznajmljivanju nego i o porezu koji će se vidjeti kroz hranu piće i sve ostalo. Mislim da Grad neće biti u minusu i da je dobro da se uključi i prometno pomogne i sve te građane preveze javnim prijevozom. Ako će autobusi i tramvaji cirkularno kružiti na ovom dijelu gdje nema prometa mislim da će se svi za nekoliko sati proći do točke gdje je promet ponovno dopušten.