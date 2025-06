Zagorci spremili najnapetiju borbu: Ova kandidatkinja srušila je HDZ-ovca za samo jedan glas

Zagorski bregi bili su u nedjelju navečer poprište najnapetijih utrka u državi.

U općini Petrovsko nezavisna kandidatkinja Valentina Presečki pobijedila je HDZ-ovca nakon 16 godina na vlasti, i to za doslovce jedan glas. "Eto, to nije ništa neobično, to se zna dogoditi. Ovoga puta dogodilo se u našoj maloj općini Petrovsko. Birači su birali, odabrali su promjene", kaže za Direkt nova općinska načelnica Petrovskog.

Ogromna promjena i u Čazmi – nakon sedam mandata s istim čovjekom, grad je dobio prvu gradonačelnicu, 30-godišnju Valentinu Čanađiju. "To mi znači još više – da pokažem i mladim djevojkama da žene mogu naprijed i da nije samo svijet na muškarcima", kaže Čanađija, inače prva gradonačelnica u cijeloj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Gusto u Sinju

U Sinju nije bilo žena, ali je bilo gusto. Prvo je gradonačelnik Miro Bulj mislio da gubi, a onda su rezultati pokazali da je dobio 61 glas više od HDZ-ovog protukandidata. I treba razumjeti ogromnu euforiju u njegovu stožeru - Sinj je sad jedino što Most ima - nakon Grmoje u Metkoviću, Božo Petrov izgubio je i utrku za župana, a Miro Bulj tvrdi da je "narod Sinja pobijedio premijera i Vladu Republike Hrvatske".

Kao još jedna pobjeda nad premijerom i Vladom doživljena je i ona u Vukovaru. Slavlje u stožeru Hrvatskim suverenista krenulo je čim su zatvorena birališta, iako je bilo niti 200 glasova razlike. "Otvaramo novu stranicu povijesti grada Vukovara", obećao je novi gradonačelnik Marijan Pavliček.

"Pokušali smo na bezbolan način napraviti smjenu generacija ovdje u Vukovaru. Žao mi je što nismo uspjeli", komentar je šefa DP-a Ivana Penave. HDZ-u taj poraz neće teško pasti. "To je bio zahtjev koalicijskog partnera kojeg je HDZ ispoštovao, ali sva odgovornost za realizaciju je de facto na DP-u koji je na tom rješenju inzistirao i imao tu poziciju gradonačelnika", podsjeća politički analitičar Krešimir Macan.

Izlaznost podbacila

I kako se i predviđalo, u mnogim gradovima i selima jučer je građanski angažman - podbacio. U Stupniku, općini nadomak Zagreba, jučer je čak 90 posto građana izabralo ostati doma. Dakle, tek svaki deseti birač se pojavio na biralištu, iako je bio lijep dan, kao i danas. "Uvijek mi volimo reći 'to je ta neka građanska dužnost', ali to je i građansko pravo. Ali ja mislim da je teret ipak na strankama da ponude kandidate koji će biti dovoljno zanimljivi da ljudi žele izaći na izbore", ističe politički analitičar Višeslav Raos.

Da, lijepo vrijeme bilo je i u Trpinji, Svetoj Nedelji, Benkovcu, Gradiški, Trogiru i Imotskom, sva mjesta bilježe povijesno nisku izlaznost. S druge strane, najveću izlaznost imala je Općina Sućuraj na Hvaru, preko 80 posto, dobri su bili u Novom Golubovcu, Pagu, Vrgorcu i Murteru.

U Puli 38 posto, dovoljno za rijetko slavlje SDP-a, bivši šef stranke Peđa Grbin od Filipa Zoričića preuzima Pulu. "Joj, mobitel se ne gasi, krenule su čestitke i pozivi. Ali ja sam prije svega koncentriran na ono što nas čeka", bila je prva reakcija Grbina. Iako su gubitak Rijeke i Siska nadomjestili tek Pulom i Orahovicom, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ne priznaje loš rezultat. "S novim politikama i novim zakonima dihat ćemo za ovratnik HDZ-u", rekao je sinoć na kraju govora. Pjesmu Lačnog Franza vođa oporbe nije prvi put parafrazirao, obećavajući HDZ-u puhati za vrat. Sad je Andrej Plenković imao spreman odgovor. "Kaže gospodin još nešto, a to je da "po tem mu ne bu žal". Dakle, bolje mu je da ne diše previše za ovratnik da mu ne bi bilo žao kasnije", poručio je Hajdašu Plenković.

Tko će kome, kako i koliko disat za ovratnik u vašem selu ili gradu pratit ćete idućih dana, tjedana i mjeseci. A idući odlazak na biralište, bilo koje, ne bude li nepredviđenih situacija, čekat ćemo čak tri godine.