KOLIKO MOŽEMO IZDRŽATI? / Vrućine su uzrok više od 47.000 smrti u Europi prošle godine:' Bježim od sunca ko' vrag od tamjana'

Zimi je hladno, ljeti je vruće i to je to. Što je tu čudno? Sigurno mnogi od vas tako reagiraju na vijesti o crvenom alarmu ili toplinskim valovima. Ali upravo su brojna upozorenja, između ostalog, dovela do toga da je lani zbog ekstremne vrućine bilo manje mrtvih. Zaključak je to velikog španjolskog istraživanja u kojem su se analizirali podaci iz 35 europskih država. Provjerili su koliko su stvarno kobni toplinski valovi i kako smo se mi kao društvo prilagođavali novom normalnom. No brojke od više desetaka tisuća mrtvih i dalje zvuče nevjerojatno, baš kao i podatak da je u Hrvatskoj od vrućine lani preminuo dvostruko veći broj žena nego muškaraca. Pogledajte više u prilogu Ivana Skorina