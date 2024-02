Utvrda Draškovića vječni je biser srednjovjekovne arhitekture. Poznata po šumovitom perivoju, ali i zelenom jezeru koje je zadnjih godina otužne boje. Voda je ispuštena, a dvorac pust. Rijetki posjetitelji se osjećaju prevareno jer su došli po cijeli doživljaj koji uključuje i jezero.

"Jeste li znali da nema jezera? Ne, nisam znala. Većina dvoraca ima jezera i vodu oko njih, zar ne?", pite se Nancy iz SAD-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam znao da je jezero isušeno. I što mislite o tome? Ljudi žele vodu, trebalo bi biti dovršeno do sada. Da traje predugo, tri godine! Ne znam kakav je obujam posla, ali tri godine je puno vremena", priča Cezar iz SAD-a.

Prazno korito jezera djeluje otužno i nimalo atraktivno. Lopoče i ribe zamijenili su trava, blato i šikara. Vađenje mulja ide puževim korakom, no ipak je krenulo. 800 dana od početka radova, bageri, čini se, rade, punom parom. Od samog početka radova problem su vremenske prilike tj. neprilike. Zbog čestih i obilnih kiša kamioni teški i do 60 tona ne mogu tek tako do jezera…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovaj teren kroz koji se vozi, taj put, on se raskvasi i naprave se rupe i onda se napravi samo šteta. Znači čim padnu velike oborine moramo obustaviti radove kako bi smanjili tu štetu", objašnjava Danijel Risek, direktor Hidroing d.d. Varaždin.

No, sada su napravljene nove pristupne ceste po kojima bi teška mehanizacija trebala lakše voziti. Izazovan je to posao, ali izvođač je uvjeren da će ga obaviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trenutno ovdje imamo 4 bagera, 6 dempera, buldožer i kombinirku. Idući tjedan nam još dolaze 2 dempera i sad smo počeli s intenzivnim vađenjem sedimenta iz jezera", kazao je Danijel Risek, direktor Hidroing d.d. Varaždin.

Pronađen novi izvođač

Agonija s vađenjem mulja počela je u proljeće 2021. Hrvatske vode potpisale su ugovor s tvrtkom Bagerkop Roberto. Radovi su trebali biti gotovi za 12 mjeseci, no izvođač nije vadio mulj već muljario pa je ugovor raskinut. I pronađen novi izvođač.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U ovom trenutku smo prezadovoljni jer imamo dovoljan građevinskih strojeva na gradilištu, a u komunikaciji s izvođačem u sljedeća dva tri tjedna povećat ćemo taj broj i osigurati 2000 kubika dnevno iskopa i odvoza do deponija", zadovoljan je Milan Rezo, direktor Hrvatskih voda zadužen za projekt.

No pitanje je jesu li s metodom izmuljivanja pogriješili? U Hrvatskim vodama tvrde da se u parku prirode drukčije nije moglo. Ukupna cijena radova od početka je skočila za 30% i sada iznosi 2 i pol milijuna eura. U to je uključen i odvoz. Sav mulj koji se izvadi završit će na ovom mjestu. Deponij će biti visok 4 metra i u njemu će biti 200 tisuća kubika sedimenta. Ali uskoro bi Trakošćan trebao izgledati bolje nego ikad. Uz čistu vodu: stiže i kupalište. Direktor obećava da će sve biti gotovo do ljeta. Naravno, ako bude sunca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rezultat ćemo očekivati negdje krajem šestoga mjeseca gdje možemo najaviti, ako nas vrijeme posluži, i konačno kraj ovih radova", obećava Milan Rezo, direktor Hrvatskih voda zadužen za projekt.

I tako bi nakon gotovo 1200 dana od potpisivanja ugovora, jezero trebalo dobiti vodu i ribe. Da su dvorac iz 13. stoljeća gradili tempom kojim se 800 godina kasnije vadi mulj - nikada ne bi bio dovršen. Bezbroj obećanja smo čuli, početkom ljeta: Direkt je opet u Trakošćanu.