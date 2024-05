UPOZNAJTE NOVU VLADU / Veseli ministar i prve šale, vjeroučitelj koji priznaje da ima tremu i još štošta što niste znali o novim ministrima

On je vjeroučitelj koji se protivi Istanbulskoj konvenciji, a prije nego je postao ministar bio je nezaposlen. Braća mu u Njemačkoj rade kao vodoinstalateri i zarađuju više nego on kao član Vlade, a posao će mu biti spriječiti ljude da odlaze iz Hrvatske. On je Ivan Šipić, novi ministar novog ministarstva demografije, u novoj Vladi. Evo tko će voditi državu iduće četiri godine. Više u prilogu Ivana Skorina