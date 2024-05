Nakon najvećeg uspjeha Hrvatske na Eurosongu Baby Lasagna bio je gost Mojmire Pastorčić u Direktu.

Čestitam, bio su čudesan i najbolji, to misli i publika od Azerbejdžana, preko Danske sve do Malte. Kako si?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobro, počeo sam se odmarati.

Dolazi li trenutak da pakiraš kofere, odlaziš na neki Novi Zeland gdje te nitko neće pitati za selfie?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostat ću u Hrvatskoj, ali pakiram kofere iz Zagreb u Istru.

Malo ćeš se odmorit, jedeš li i spavaš?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je bilo i u Švedskoj - spavao sam kao beba. Sad nastavljam.

Jučer na dočeku izgledao si kao da nisi očekivao 10.000 ljudi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nisam, bilo me strah da će biti jako malo ljudi, da ćemo se čak osramotiti i da će biti 500 ljudi koji čekaju tramvaj. Mislio sam da će biti neugodno. Na kraju je bilo neopisivo, nisam očekivao.

Što to znači - da u Švedskoj nisi osjetio ludilo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nisam. Novinari su mi govorili jel znaš što je u Hrvatskoj i da je ludnica? Kao da je ludo kao da igra Hrvatska ali nisam to mogao doživjeti.

Jučer najupečatljiviji trenutak je bio kad si zaplakao pa su te zagrlili prijatelji. Što te slomilo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osjećam da su mi pune emocije, držao sam se skulirano, fokusirao na nastupe. Kad sam vidio ljude, podršku rekao sam si - Pusti van. Popustio sam i nisam više mogao trpjeti i zaplakao sam.

Jesi svjestan da si postigao naš najveći uspjeh u povijesti Hrvatske?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Valjda, možda jesam,možda nisam - valjda jesam.

Prije 6 mjeseci da je netko rekao da ćeš biti slušaniji od Taylor Swift i Miley Cyrus?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To ne, nevjerojatno je to i za uštipnut se p- a kad vidiš svoje ime, Talyor Swift. Molim? Ono dečko iz Umaga.

Svidjelo mi se što si rekao - veliki je uspjeh što ste napravili, a klinci ste jer nema nitko više od 32 godina? Stvarno ste sve sami napravili - sam si napisao pjesmu...?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Totalni neprofesionalci. Sam sam pisao pjesmu, plesači nisu profesionalni plesači da žive od toga, to su moji su prijatelji koji su sami smislili koreografiju, najmlađi je napinio 19 godina u Švedskoj, sad će za koji dan na maturu, izostao je iz škole, svi smo mladi, neprofesionalni, neiskusni, ali srcem smo išli u nešto i napravili nešto divno.

Mladi i neprofesionalni ali nastup je izgledao nevjerojatno, odlično, močno i toliko energično, svaki pogled i pokret u kameru je izgledalo savršeno. Nakon polufinala nastala je ludnica i pomisao - ovo je pobjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ježijm se. Bojao sam se kako će ljudi prihvatiti nastup, ali sam čuo pozitivne reakcije i oduševljenje. To mi je bilo bitno. Odmah sam otišao na društvene mreže da vidim što kažu ljudi, nisam uspio izdržati. Hvala Bogu dobro je prošlo.

I sam si rekao da si se naježio - Europe dances with me, ali jesi li to znao?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi put smo isprobali da smo okrenuti leđima kameri, na probama narukvice nisu bile upaljenje i nismo vidjeli koliko je to bilo. Tek kasnije su ih upalili i kad smo se okrenuli rekli smo - što je ovo?

Jesi imao tremu pred tisućaa ljudi, prvi put si nastupao na Dori?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veću na polufinale nego za finale, ali izvikao sam se, preživio i sljedeći nastup će biti još bolje.

Potez plesa - tko je to smislio?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Luna, moja prijateljica, rekao sam ženi da ne želim plesati jer nisam talentiran i da ne želim plesati.

Ali si dosta dobro plesao, navježbao si se?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ponavljano je... Ona je izašla s par pokreta a aj sam sam rekao - može taj!

Rekao si da ne bi o politici puno, ali popularna je teorija da si ispao žrtva panike oko Izraela, jer se saznalo da je jako puno ljudi glasalo i da je žiri punio Nemu s po 12 bodova da se spriječi da Izrael pobijedi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Možda nešto propuštam, ali zar onda žiri ne bi isto glasao za mene? Moguće ali ne vidim, još smo prije osvojili nagrade od publike. Tako da, ne znam...

Što kažeš da od žirija nisi dobio bodove?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nismo dobivali 12-ice, iznenađen ali ne uvrijeđen. Kad stanem na loptu, možda nije afinitet žirija žešća glazba i jednostavnije pjevačke linije. Možda je do toga.

Dosta je bilo toga oko Izraela, Irkinja je prigovarala, izbacili su Nizozemca, bili su i prosvjedi?

Mi smo to manje doživjeli jer smo imali drugu rutu busom, ali se osjetilo dosta napetosti kad je prošla u backstageu Izraelka, neki su čak i posvađali s njihovoj delegacijom. Osjetila se neka napetost, ja se u to ne razumijem i nisam informiran, iako bih trebao se informirati da znam što se događa i zašto su svi napeti. Ali, da, osjetila se napetost.

Osiguranje je bilo zbog straha od terorizma. Pratili su te kao Joe Bidena?

Da, sve delagacije sus eo kupljale uz policijsku pratnju koja je vozila do dvorane. Strašnije je bilo kad nema policije sve je ok, a kad je tu kao da privlači nešto.

Bio si favorit na kladionicama, je li ti to bio i uteg?

Teško je bilo samo na način kad smo se jako uzdigli na kladionicama da se sad borimo samo protiv nečega da pođe po zlu.

Ovako kad smo bliže jedni drugima kad je veće natjecanje, onda onako usput se natječemo jedan protiv drugoga i to je onak zabavnije i hrani tu neku kompetitivnost. Tako da je bio dvosjekli mač. S druge strane, bilo lijepo kao potvrda da radiš nešto dobro.

Kome biti da od tih 12 bodova, da si dodjeljivao, da si ti žiri?

Latviji. Pjesma je bila super.

Irska ti se nije sviđala - što su proglašavali sotonizmom, dosta skandolozno?

Not my cup of tea. Nije baš nešto. Nastup je apsolutno izgledao skupo i profesionalno. Pjesma - iako slušam metal i slušam puno jači metal od nje - pjesma mi se osobno nije svidjela tako da...

Pobjeda Neme, Švicarske - mnogi ga krive jer nisi pobijedio.

Mislim da bi trebali uživati u ovom visokom rezultatu i mislim da je publika rekla svoje, tako da ne trebamo se baš previše brinuti tko ima pehar doma - Nemo ili ja.

Njegova pjesma i generalno njegov nastup?

Bio odlično pjesma. To sam već prije govorio. Mislim da je njegova pjesma fenomenalna.

Trenutak kad je bio ti ili on, kad su se čekali bodovi. Jesi znao da je on dobio više?

Znao sam još kad je žiri proglašavao, aha... ok.

Na pozornici si stalno izgledao kao da si ono rođen za to. Zanimaju me neke druge stvari sa strane - jel ti bilo naporno, previše toga intervjua, selfia, kako je izgledalo iza kulisa?

Tu mi je puno pomogao moj PR-ovac Krešo koji me čuvao kao jedan zid između novinara i mene. Meni je bilo najteže davati previše intervjua za redom na dane kad sam trebao biti slobodan, što je u biti bio samo jedan dan.

Ali već od Dore ja sam dva-tri mjeseca slušao 'sad ćeš vidjeti - kad dođeš tamo znaš kako će ti teško biti'. Ja sam sebi izgradio kao da mi idemo tamo gumenim čekićem udarati kamen. I kad smo došli - probe superzabavno, lagano, ako voliš glazbu, ako voliš nastupati te probe su zabavne. Sve mi je bilo zabavno. Eto, možda je nekad ponekad mi je teško bilo davati medijske izjave.

A ovo sad selfieji na svakom koraku - kako se nosiš s time?

Malo zna biti teško, izazovniji su trenuci, ali u globalu ne smeta mi previše. Doduše, ja sam tek došao i nisam nešto previše izlazio iz kuće. Ja sam gledao televiziju, uživao u svojoj seriji, uživao, jeo i itd.

Znači, možeš imaš snage za još jedan dočeku Umagu. Prekosutra?

Tako je. Jedva čekam. Bit će fenomenalno.

Zanimljivo je bilo cijelo ovo vrijeme kako tako otvoreno govoriš o vjeri pa je u međuvremenu izašlo i da si napisao vjersku pjesmu - Ne daj mi Oče. Govori slobodno o tome da ti je vjera važna u životu. Zapravo, nismo nekako navikli to spajati s nekim tko se bavi rock and rollom, nekim metalcem koji ima ovakav nastup kakav si ti imao? Vatra i ludilo?

Znam ja puno bendova koji su tako slavni i koji otvoreno svjedoče svoju vjeru tipa '21 pilots'. I meni su pomogli, inspirirali me da se okrenem još više karijeri pa sam rekao da ću i ja otvoreno reći tko sam i što sam, svoja uvjerenja.

Dostaje to dobro prihvaćeno?

Da, nitko mi do sad nije zamjerio.

Iz moje perspektive došao sam tri puta u goste. Prvi put je došao dečko s crnom kosom, malo sramežljiv. Drugi put si pobijedio već na Dori pa si imao već izglasan u kosu i već si imao malo. Sad pobjednik, doduše malo bolje. I sad treći put ova vjeverica i sad si ono europska zvijezda. Od tada do sad - osjećaš da te promijenilo?

Pa mislim da nije me nužno promijenilo, nego sada sam više svoj. Kada sjedim tu s tobom mogu se opustiti. Sjećam se prvi put kad sam došao - ja se tresao od straha 'O Bože, moj', skoro se onesvijestio, a sada sam se već nekako naviknuo i ugodno mi je. Baš mi je drago da mogu tu sjeditit završiti medijsku turneju jer to je i počelo s RTL Direktom. I da sad, prije nego što idem u Umag, da dođem ovdje.

Ne mogu više slušat ovo da si ti najbolji, skroman. Ali daj reci nešto o sebi što ne valja, koju imaš manu?

Znam nepotrebno poživčaniti, da budem neugodan ali stvarno me do toga treba sitjerati. Ali moj tata je rekao - svi ga hvalite, lijepo je to, ali nemojte pretjerivatim, nitko nije savršen! Slažem se - samo sam čovjek i puno griješim.

Što nas sad čeka?

Nešto potpuno drugačije, moj će album biti dosta kaotičan, sad ide ljetna funky pjesma, bezopasna.

Što je plan - album, koncerti?

Preko ljeta ćemo svirati u regiji, a onda Madrid, Amsterdam, London a početkom 2025. kreće uropska turneja, album. Idem korak po korak. Ja bih i dalje radio glazbu.

Dora iduće godine?

Ne bih hvala, za sad sam u redu.

Propustili ste RTL Direkt, a zanima vas Hit i RTG dana? Sve emisije gledajte i na platformi Voyo