Nikad se u Hrvatskoj nije dogodilo ništa slično. Da se odjednom pojavi glazbenik za kojeg nitko nikad nije čuo: a da ga sutra obožava cijela zemlja. I djeca i umirovljenici, i lijevi i desni, i policajci i metalci, i Crkva i Let 3, i Ksenija Urličić i Andrej Plenković. Da pola Hrvatske nosi njegove majice na mačke, da su radi njega tabletići opet na televizorima, da baš svi izvode onu koreografiju. Ali, onda smo shvatili da se ne sviđa samo nama. Svi u Malmöu su znali i koreografiju i riječi pjesme, plesali su i snimatelji u dvorani i prevoditelji na znakovni jezik na BBC-u.

Bio je favorit kladionica, miljenik obožavatelja, na kraju je dobio najviše glasova publike iz cijele Europe i cijelog svijeta. I svrstao se u top 5 izvođača s najviše glasova publike ikad na Eurosongu. I znate što još? Uspio je nemoguće. U trenutku rata i snažne izraelske kampanje: dobio je više glasova od ujedinjenih Židova u cijelom svijetu. A sve s pjesmom koju je napisao sam u svojoj sobi.

Dobro ajde imali smo i "ŠČ euforiju", ali ni približno ovakvu. Velik dečko kojeg napada tjeskoba osvojio je planet. Nije samo da se ne skida s hrvatskih naslovnica, već o njemu piše i New York Times. Dan poslije dočeka, za Direkt, Zlatko Dalić i Ksenija Urličić saželi su fenomen - Zašto ga svi vole.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić rekao je:

"Zato što je svoj zato što je pokazao poruku svima pa i mladima ljudima da mali mogu biti veliki i da se može napraviti uspjeh bez podrške moćnika i bez podrške interesa, napravio je sve sam sa svojom ekipom, mladom ekipom, sjajnu priču, podsjeća me na hrvatsku nogometnu reprezentaciju, krenuo je kao rezerva, opet se morao dokazivati što je malo čudno, drugi je a po svemu je trebao biti prvi".

"Teško je to nekako definirat, ali u svakom slučaju njegova jednostavnost, bez daljnjega, nekakva iskrenost prirodnost, on je nekakva karizmatična ličnost i napravio je hit koji je oduševio ujedinio ne samo našu naciju nego to je globalni hit", rekla je Ksenija Urličić.

Ruka gore, ruka dolje, od Brisela, tramvaja, do RTL studia. Fanovi su i Tomislav Tomašević i Miroslav Škoro.

Mijau ikonografija postala je glavni modni dodatak, heklali su se kilometri tabletića. A prije nego je postao kult, slagao je police u Kauflandu, Rim Tim Tagi Dim taktove složio u ne baš prestižnom okruženju.

Osvojio je prvo pjesmom, drugo plesom, treće i najvažnije time što se ni u jednom trenutku nije ponašao kao superstar, zvijezda, celebrity – iako sad to je.

"Skromna, beskrajno skromna, opterećujuće normalna osoba", rekao je Tonči Huljić.

Pobjednica Eurosonga Emilija Kokić dodala je:

"Baš je onako toplo ljudski kako i zaslužuje, od prvog momenta kad je počeo davat intervjue svi smo ga tako doživjeli".

"Pokazao je ne samo dobru glazbu nego kako nas sve povezati", rekla je Tatjana Matejaš Cameron Tajči.

Stvorio je najveći hit u hrvatskoj povijesti, imao najveći doček u eurovizijskoj povijesti. Zbog njega guglala se Croatia više nego ikad. Dobro, možda ovo sve nije baš točno - ali nema veze.

"Marko je za sve nas moralni pobjednik i ostavio je sjajan dojam i opet je prezentirao hrvatsku na najbolji način i cijela Europa i cijeli svijet je ponovno vidio hrvatsku u najboljem svijetlu", dodao je Dalić.

Ksenija Urličić dodala je kako sigurno još ima puno Baby Lasagna diljem garaža Hrvatske te da im je ovo poticaj da se dalje bave glazbom.

Što sad? Hoće li biti one hit wonder, odnosno hoće li ostati zapamćen samo po jednoj pjesmi? Ma kakvi.

"Pred njim je velika budućnost po mom mišljenju i mislim da će napraviti velike stvari", dodala je Ksenija Urličić.

"Marko ostani svoj, ostani i dalje kakav jesi, zastupaš vrednote hrvatskog naroda, vjernik si i nemoj se sramiti to govoriti, budi i dalje onakav kakav si bio, tvoja šansa je došla čekao si je dugo, iskoristi si je, samo tako nastavi i sretno dalje", poručio mu je Dalić.

Eurosong besmrtnost je već uklesana, treba sad usred sve te buke pronaći mir.

