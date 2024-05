Hrvatska je svjetski hit zbog Baby Lasagne! Svi nas guglaju, Skandinavci masovno bukiraju smještaj na Jadranu. Marko Purišić je u pet najslušanijih na globalnoj platformi Spotify - iza njega su svjetske pop-ikone. A reklama koju smo dobili je 100 milijuna dolara vrijedna.

Eurosong je završio, ali narudžbe nisu. Cijeli svijet u svoj ormar želi udomiti Gertrudu, Stipu ili Branku. Mačke Baby Lasagne postale su najtraženiji modni komadi.

"Otkad je nastupio u finalu do drugi dan, dok smo došli tu pakirati, bilo je gotovo 2000 narudžbi, od toga je 3000 majica otišlo u manje od 24 sata samo preko weba", kaže Krešimir Blažević, vlasnik trgovine u Zagrebu.

Narudžbe dolaze iz cijelog svijeta, a njih više od 50 posto otpada na one iz Amerike.

"On je napravio vizual, ja sam prvo mislio da će staviti lazanje, uopće nisam znao da će to biti mačke", dodao je Krešimir.

Bez obzira na osvojeno drugo mjesto i činjenicu da ga je hrvatski žiri ostavio ispod crte, efekt je postignut. Cijela Europa, zahvaljujući timu mladih ljudi, priča o Hrvatskoj, tabletićima i Baby Lasagni. Njegova je pjesma dospjela u top pet viralnih globalnih hitova, a trenutačno je slušaniji i od Taylor Swift. Marko Purišić i njegova ekipa nisu samo napisali i otpjevali pjesmu. Napravili su cijelu priču zbog koje Hrvatsku guglaju svi.

"Od prvog polufinala, preko finala – pretraživanje riječi Hrvatska, Baby Lasagna, riječi njegove pjesme, neke pretrage su narasle preko 2000 posto, što pokazuju trendovi na Googleu", objasnio je Alen Delić, potpredsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

"Kad pogledate koliko se guglalo, koliko je na X mreži – dakle tri milijuna impresija u manje od 24 sata, to je odličan rezultat, odlična promocija", kaže ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Promociju Hrvatske, koju bismo teško mogli platiti. Stručnjakinja za marketing Lucija Potočnik kaže:

"To su toliko ogromne brojke da bi vjerojatno to platili u stotinama tisuća eura, i u ovako kratkom periodu teško bi bilo postići i takve brojke".

"I ono što je dodatno na to gotovo pa nemjerljivo, to je taj sadržaj kojeg su posljedično gledatelji radili i širili ga po internetu, društvenim mrežama, po X-u, Facebook-u, po Instagramu", objasnio je Petar Tanta, komunikacijski stručnjak.

Drugim riječima, Baby Lasagna u manje od tjedan dana napravio je reklamu vrijednu četiri puta više od iznosa koji godišnje trošimo na oglašavanje turizma u svijetu. Rezultati te reklame na tržištima Skandinavije i Baltika već se vide.

"Ono što je on u turističkom smislu napravio za zemlju i promociju je nevjerojatno, to ćemo tek sad vidjeti. Tek će se pokazati ove brojke, a to možemo zahvatili Marku, najviše njemu", kaže ministrica Brnjac.

Koliko je Malmöe zaradio na Eurosongu, još se ne zna, lani je Liverpoolu glazbeni spektakl donio 55 milijuna funti. Nadali smo se Eurosongu u Zagrebu, ali od toga ništa. Euri će doći kroz turizam, kad već neće direktno kroz glazbu.