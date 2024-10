ROBOTI ZA PO DOMA / Ovo može biti i vaša kućna pomoćnica! Ispeći će vam rakiju, obavit kolinje, psovat će i suca kad igra repka

Zamislite sad ovo. Vi lijepo ležite na kauču, a robot vam skuha čaj. Ili ako možda nema meda za čaj, robot ode do dućana pa ga donese. Vani je kiša, pa vam psa prošeće: robot. Hmmmm trebalo bi pokositi travu ili zaliti bilje? I to će: vaša kućna pomoćnica na baterije. Elon Musk tvrdi da će to biti moguće već iduće godine. Za samo 30 tisuća eura. Njegov Optimus bi tada trebao u masovnu proizvodnju. Prošli tjedan robot Optimus je bio i glavna zvijezda predstavljanja Muskovog robotaksija: ali svima je bilo jasno da radi uz ljudsku pomoć. O robotima reporter Ivan Skorin. Više pogledajte u prilogu