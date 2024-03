Bacite opušak na pod i dobijete kaznu od 250 eura. Tako će uskoro biti u Berlinu, gdje su vlasti odlučile da dosadašnjih 55 eura nije dovoljno strogo. U Hrvatskoj dotle, sve je puno i opušaka i žvaka, i nikom ništa. Kazne su zbog nečeg sličnog u Zagrebu naplaćene svega pet puta.

Nijemci slove kao uredan i odgovoran narod, no i među njima ima onih koji takvi nisu. I to puno. Količina opušaka na berlinskim ulicama postala je toliki problem da grad razmatra uvođenje 5 puta većih kazni - nego dosad. One koji budu uhvaćeni da bacaju „čik“ - čeka kazna od 250 eura.

"Stalno upozoravam ljude koji bacaju opuške na ulicu i slično. Zašto vi to radite, a ja ne?", kazala je Beatrice iz Berlina. "Cigarete, plastične boce papir su po svuda. Grozno je", dodala je Katrin iz Berlina. "Sama kazna mislim da je uredu s tim da bi ja smanjio možda kaznu, za početak", kazao je Nađim iz Berlina.

U Zagrebu još gora situacija. Koliko god komunalci marljivo čistili grad, čikovi su na svakom koraku. "Žalosno jer svuda oko nas su opušci i nema to smisla. Šetam se do faksa i nazad sad baš i tu u Pothodniku i Glavnom kolodvoru gdje ima najviše ljudi i po Trgu, svuda sa, svuda oko nas", kaže Petar iz Zagreba. "Bacaju sve i svašta. Ja nisam pušač, ali to kad vidim, moramo počistiti jer to je užas jedan", dodaje Iva.

I u Zagrebu postoje kazne

I u Zagrebu postoje kazne za bacanje opušaka, i to od 90 do 200 eura, no željeni rezultat nisu postigle. Ispred svake klupice gomila je bačenih opušaka i cigareta, komunalni redari nisu očito neodgovornim pojedincima utjerali strah u kosti.

Komunalni redari ukupno su u povijesti napisali svega tri takve kazne, policija još dvije. Nije problem u njihovoj lijenosti, već besmislenom zakonu koji im ne daje ovlasti da ga provedu.

"Sve se bazira na snalažljivosti komunalnog redara od zaticanja čovjeka u prekršaju i uzimanja podataka. Nama je problem uzimanje podataka od osobe koja je počinila prekršaj. Nemamo ovlasti, nemamo instrument da ih zadržimo", kazao je Darko Hačko voditelj II. Područnog ureda komunalnog redarstva.

A situacija je takva da nešto pod hitno trebalo napraviti. Najbolje to znaju Čisteći medvjedići, udruga koja je 'čik teroru' odlučila stati na kraj. Imaju kampanju prikupljanja koja proteklih mjeseci daje odlične rezultate.

"U dosadašnjih desetak čikova, tako nazivamo akcije skupljanja opušaka smo skupili preko 100 tisuća opušaka. Znači nije ih teško naći, ima ih jako puno", rekao je Juraj Tomljanović iz udruge Čisteći medvjedići.

Ima ih puno i u svijetu pa su neke zemlje uvele drakonske kazne. Bogati Singapur jednog je neodgovornog bacača čikova kaznio sa 13 tisuća eura, u Grčkoj kažnjavaju s 200 eura i oduzimanjem vozačke na dva mjeseca ako se opušci bace iz auta.

"Grci se obično ne bune jer znaju da su napravili nešto protivno zakonu ,a isto tako znaju koliko je štete nastalo u proteklih nekoliko godina zbog požara koji su uzrokovani jednim dijelom ovakvim prekršajem bacanja opušaka kroz prozor automobila", kazala je Danielle Rudfić Hrvatica u Grčkoj.

Postoje i druge opcije za rješavanje problema. Prijenosne pepeljarice koje se jednostavno otvore. I unutra se onda može baciti opušak bez prljanja i smrada.

"Očito za opuške ljudi nemaju dojam da je to nekakav otpad, zato što su oni jako sitni, ali ako se uzme u obzir da ih ima 4,5 bilijuna, da ih se 4,5 bilijuna svake godine baci - zapravo to je velik problem", dodaje Tomljanović.

U Berlinu će ga rješavati drakonskim kaznama. Koje su očito potrebne i Zagrebu.