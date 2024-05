Uz zvuke "Suze za zagorske brege", jedne od njegovih najdražih pjesama, u rodnu kuću Franje Tuđmana RTL Direkt stigao je sat vremena nakon vrha HDZ-a. Nije više bilo nikoga, osim čuvara, i susjeda s druge strane ceste, povratnika iz Austrije, koji su se požalili što rodni kraj prvog hrvatskog predsjednika ne nudi više sadržaja.

"Trebao bi tu biti mladi kadar, školovan, koji je spreman, ako ne zna, naučiti, spremiti se da turistima kaže o njegovu životu, kakav je Tuđman bio", kaže Drago Banović. Osim rodne kuće, Tuđmanovo rodno mjesto od danas ima i po njemu nazvan Centar za kulturu. Orkestar, mažoretkinje, sve je bilo tu, pa i građani na ovaj, za Veliko Trgovišće, poseban dan.

"Sve to kaj je friško napravljeno je lijepo i krasno, zaslužili smo nekaj takvoga, a i gosti koji dolaze", dodaje Jasen Kroflin.

Kako priča načelnik općine Robert Greblički, u planu je i širenje. "Htjeli smo već otkupiti dio zemlje i svakako ćemo u budućnosti to i napraviti. Uređena je i spomen škola u kojoj se također prikazuju neke povijesne činjenice, ali svakako imamo u planu i proširenje ponude što se tiče povijesnih sadržaja u doktoru Tuđmanu", kaže Greblički.

Ponuda povijesnih sadržaja bogata je i 20 minuta udaljenom Kumrovcu. Širenje ponude dobro se u "Starom selu", našem najvećem Muzeju na otvorenom - na izvornom mjestu tu su rekonstruirane kuće, stara pučka škola, svinjci, spremišta za kukuruze i bunari. A tu je i rodna kuća drugog državnika iz Zagorja, Josipa Broza Tita, kome su nedavno iz Beograda ovdje poželjeli preseliti i grob.

"Bilo bi nam to prihvatljivo, našli bismo ovdje mjesta pored njegove vile. Sigurno bi to donijelo još jednu korist općini i turističkoj zajednici, ali mislim da su to sve spinovi gradonačelnika Beograda, stjecanje nekih jeftinih poena", misli načelnik općine Kumrovec Robert Šplajt.

Inače, ovdje je preseljen i jedan Tito kojeg Tuđman nije dao. Bista Josipa Broza bila je na Pantovčaku do 2015. godine kada je Kolinda Grabar Kitarović odlučila od tamo je ukloniti, što nije učinio Franjo Tuđman svih devet godina koliko je bio na Pantovčaku, kao što nije dozvolio da se preimenuje Trg maršala Tita.

I to ne bi trebalo čuditi od jednog generala koji je služio u Titovo vrijeme, i koji je ga je cijenio i o njemu pozitivno govorio sve do smrti. Svjedoče to i Kumrovčani. Jedni spominju da je jedini hrvatski predsjednik koji je ušao u Titovu kuću, dok Ivan Mikša, koji je obojicu imao priliku upoznati i s njima se više puta rukovati vjeruje "da je gospodin Tuđman poštivao Josipa Broza, jer sam bio ovdje nazočan, kada je '94. došao ovdje u posjet, skinuo šešir i naklonio se kada je ulazio u Titovu kuću, zajedno s talijanskim predsjednikom".

"Staro selo" Kumrovec i Titova rodna kuća dio su Muzeja hrvatskog Zagorja. Za turiste iz cijelog svijeta kojih je samo lani ovdje došlo 160 tisuća u ponudu tih muzeja moglo bi se uključiti i rodnu kuću Franje Tuđmana. "Naši turisti gotovo svi znaju za Tita, budući da je on bio jedan globalni fenomen, za Franju Tuđmana ne znaju toliko. Meni bi bilo drago da se uključi, ali moramo znati da je za njih Tuđman puno više jedna lokalna pojava", kaže nam turistički vodič Danko Hećimović.

Pa tako dva zagorska mjesta ostaju poznata po dva rođendana, ali i dalje samo po jednoj rođendanskoj zabavi.