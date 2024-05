Prvo su ih stjerali u izbjegličke kampove pa raketirali i spalili na mjestu koje je trebalo biti sigurno. Izraelski noćni napad u kojem su poginuli deseci Palestinaca, žena i djece, nova je mračna točka sukoba koji se pretvorio u višemjesečni masakr.

"Spremali smo djecu za spavanje i čuli vrlo jaku buku. Oko nas je buknula vatra. Sva djeca su počela vrištati", užasne noći prisjeća se Umm Mouhamad Al-Attar iz Rafaha. "Gađali su kamp, ubili djecu i spalili žene i starce unutar takozvane sigurne zone. Ovo je sedmi put da smo raseljeni u Pojasu Gaze", govori Jamal Al-Attar iz Rafaha u Gazi.

Jutro nakon napada, grozničava potraga za preživjelima. Od osobnih stvari malo je toga ostalo. U obližnjoj bolnici još potresnije scene. Liječnici se bore za živote ranjene djece. U neljudskim uvjetima sve je teže raditi, nedostaje struje, vode, lijekova i hrane. Nedostaje svega osim ljudske patnje. Osuda napada dolazi sa svih strana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da operacije moraju prestati dok turski Erdogan poručuje Izraelcima da su genocidni ubojice. Benjamin Netanyahu priznaje da se dogodila pogreška i da pokreće istragu, ali nakon 36 tisuća ubijenih i 80 tisuća ranjenih od početka sukoba - nitko od Palestinaca nema iluzije da će pokolj stati.

"To je jedan u nizu ratnih zločina koji izvodi izraelska vojska koja je deklarirana banda na Bliskom istoku samo što je svijet njih tek sad otkrio. U zadnje vrijeme je otkrio njihovo pravo lice putem medija", govori Palestinac iz Hrvatske, Hamed Ey Zayegh.

Vapaji očajnika ipak su stigli do nekih. Španjolska, Norveška i Irska danas su i službeno priznale Palestinu. I to u granicama iz 67. sa Zapadnom obalom, koridorom do Gaze i istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom. Prve su to europske zemlje od Švedske 2014. koje su pošle tim putem i odmah navukle bijes Izraela koji je španjolskog premijera nazvao sudionikom u pozivima na genocid Židova. "Priznavanje palestinske države nije samo pitanje povijesne pravde s legitimnim težnjama palestinskog naroda, nego i potreba, ako želimo postići mir", zaključuje španjolski premijer Pedro Sanchez.

Hrvatska zasad ne razmišlja o priznanju. Bivša ministrica vanjskih poslova kaže da bi to trebalo učiniti iz moralnih razloga. Izrael, kaže, vodi najgora vlasti u povijesti zemlje koja je raskomadala dijelove Palestine. "Kombinacija onoga čemu svjedočimo već mjesecima u Gazi i priznavanja od strane nekih ozbiljnih demokracija u EU mislim da će potaknuti zemlje, u prvom redu unutar EU, da priznaju Palestinu. Nažalost to je samo simbolična gesta, na terenu neće promijeniti ništa", objašnjava bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

No i ta moralna gesta značila bi puno za Hameda, Palestinca kojem je obiteljska kuća u Gazi sravnjena sa zemljom. "Mislim da je to trenutak da se tako nešto napravi jer je to samo ispravak nepravde kojoj je bio izložen palestinski narod zadnjih 76 godina", govori Hamed Ey Zayegh, Palestinac iz Hrvatske.

I dok Međunarodni kazneni sud u Haagu traži prekid izraelske ofenzive, iz Rafaha stižu nove potresne vijesti. U poslijepodnevnom, novom napadu na izbjeglički kamp poginulo je još dvadesetak civila. Svijet se deklarativno zgraža, uz sva priznanja, pokolj Palestinaca se nastavlja...