Stignete li još uvijek naručiti božićne poklone online? Evo što kažu iz Hrvatske pošte

Da, došlo je to doba godine: darovi se naručuju, kupuju, pakiraju, šalju. Devet dana do Božića, stvarno je zadnji je tren za poslati čestitku ili naručiti poklon. No, rok je već prošao, upozoravaju Ita i Katica koje su imale neugodno iskustvo s Hrvatskom poštom.

“Poslala sam čestitku u Zagreb pred pet dana i još nije stigla. - Od kud ste ju slali? - Iz Zagreba u Zagreb. - Pet dana ne može stići čestitka? - Da, pet dana još nije stigla”, govori nam Ita iz Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“U osmom mjesecu sam poslala dvije čestitke na isti dan, kćeri i kolegici. Kolegici na Kolanu, Pagu, ona je dobila za mjesec i pol, ali moja kćer u Crikvenici do danas čestitku nije dobila”, nezadovoljna je Katica iz Zagreba.

A što ako poklon naručite danas? Provjerili smo stranice na kojima Hrvati najčešće kupuju: na stranici za kozmetiku piše da se pokloni stignu naručiti još sutra i prekosutra kako bi stigli do Božića. Ako naručujete iz inozemstva, kaže, naručeno danas, stiže do 20. Ali možda ćete po paket morati sami, što je zadnje vrijeme, izgleda, praksa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Iako s e- trgovinama imamo ugovoren rok za tri dana za isporuku, u periodima kada nam u vrlo kratkom roku stižu stotine tisuća paketa, kolegice i kolege iz poštanskih ureda koriste opciju i zovu korisnike da dođu sami u poštanski u red kako bi taj paket što prije preuzeli”, kaže Nikola Baras iz Ureda za koorporativne komjunikacije Hrvatske pošte.

Da imaju problema s rokovima, u Hrvatskoj pošti su svjesni. Ipak tvrde da su kašnjenja sve rjeđa i da su oni sve brži. Spremni su, kažu, za Božić kada im stiže najveći broj paketa.

“Na tu količinu, naravno da će se dogoditi manji broj pošiljaka koji neće biti isporučen iz x razloga. Na tu količinu moraju se dogoditi greške, ili zbog ljudi ili zbog greške u sustavu ili zbog krivo adresirane pošiljke da ta pošiljka ne dođe u roku”, kaže Baras.

Broj paketa koje Hrvati naručuju iz godine u godinu raste. Kad se tome pridoda manjak poštara, jasno je zašto neki kasne. U 2022. dostavljeno je 12 i pol milijuna paketa, godinu kasnije čak 15 milijuna, a ove se godine očekuje rekordnih 16 milijuna paketa, najviše u prosincu. Tijekom Božića Hrvatska pošta će zaprimiti oko milijun i pol paketa. Ako vam slučajno ne stigne poklon od tetke iz Njemačke, nemojte se odmah uvrijediti, možda vas nije zaboravila, manji dio paketa nikad ne stigne na odredište.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da paketi kasne ili ne stižu na odredište, potvrđuju nam i u Udruzi za zaštitu potrošača.

“Svakodnevno dobivamo pritužbe na dostavu i paketa i pisama, poglavito računa. Ljudi se žale da dobivaju opomene, da nisu platili račun, a zapravo ne dobiju račun pa ga ne mogu platiti”, kritična je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogi se žale da im poštari umjesto paketa ostavljaju obavijesti iako su bili kod kuće pa pakete moraju sami pokupiti na pošti. Pogotovo je problem s dostavama u manjim mjestima.

“Ima čak, iz nekih dijelova Dalmatinske zagore nam se javljaju da poštar nije bio 3-4 mjeseca", zaključuje Knežević.

U Pošti se pripremaju za sve opcije kako bi kašnjenja bilo što manje. A ako i dalje nemate povjerenja u njihovu brzinu, imamo za vas alternativno rješenje: u božićne pakete zapakirajte čokoladnog zeca ili jaje - do Uskrsa će jedan od poklona valjda stići.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pošta u kaosu zbog Crnog petka: Zaprime i 100.000 paketa dnevno!