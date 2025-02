Jakovina o Trumpovom planu za Gazu: 'Iseliti milijune stanovnika u zemlje koje to ne žele je neizvedivo'

Rivijera Bliskog Istoka, Trumpov kontroverzan prijedlog za područje Gaze, i danas je top tema svjetskih medija. Kad Izrael završi s borbama, predat ća Americi pojas Gaze, piše danas Donald Trump na Truth Social. Niti se s ikim konzultirao, niti je ikome to najavio, niti ikakve radne skupine rade na tome planu, samo je to ispalio. Čak su i njegovi pristaše i Republikanci protiv toga da se 2,3 milijuna Palestinaca raseli u druge zemlje. Sve komentira povjesničar Tvrtko Jakovina.

Je li ovo sulud plan?

"Pa pomalo rekao bih. To može biti jedan način na koji ga možemo opisati. Postoje drugi problemi na koje je upozorio glavni tajnik Ujedinjenih nacija i izaslanica Ujedinjenih nacija za ljudska prava gospođa Albanese. Reagirao je i Egipat, danas još detaljnije s tim da ne dolazi u obzir, ne samo da bude primatelj, nego da se dogodi nešto slično. Jordan, Saudijska Arabija..."

Ali su protiv, osim Izraela mi se činili.

"Osim dijela izraelskih političara koji su rekli da o tome treba jako dobro razmisliti. Ili kao što je ministar obrane rekao da bi trebalo napraviti planove kako će teći iseljavanje. Međutim, iseljavanje 2 milijuna ljudi u dvije zemlje koje to ne žele i ljudi koji su tamo koji to ne žele. To je zapravo neizvedivo. Ili je izvedivo u tako dugom vremenskom razdoblju da ga ne možemo zapravo zamisliti, pa onda možemo reći da je možda i suludo".

Rekla bih da nema teoretske šanse da Palestinci zapravo na to pristanu. Čuli smo sad generalno kažu Palestina, nije na prodaju. Ne želimo da se ponovi 1948. godina.

"Svjetska povijest nudi toliko primjera, gdje su se takve stvari događale, naši krajevi i slično, gdje su se takve stvari događale u nezamislivim okolnostima. Nitko nije mogao to predvidjeti. Znate, europski kontinent je presložen '45 godine na jedan usporediv način. Međutim, možda 2025. godine više nismo tamo. S druge strane, sad je Marco Rubio koji je najavio svoj odlazak na Bliski istok zapravo rekao da Sjedinjene Države ne misle ni poslati vojnike niti platiti za to što će se dogoditi, pa tim izgleda još manje zamislivo kako bi taj plan izgradnje hotela, rivijere, stanovanja za svjetsku jet set ili ljude koji su zainteresirani za Sredozemlje uopće izgledao".

