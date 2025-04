Tomašević priznao kako zloupotrebljava poziciju gradonačelnika: 'Imam sad već dosta žrtava'

Gužve će nestati, plaće će nam rasti, smeće, kante i vrećice nestat će s ulica, a s istoka na zapad grada vozit ćemo se metroom. Puno je obećanja kandidata za zagrebačkog gradonačelnika koji su uvjereni u jednu stvar - da bi svi bili bolji od aktualnog čelnika grada.

Misli li i dalje da drugog kruga lokalnih izbora neće biti, i kako odgovara svojim protivnicima u studiju RTL Direkta kod Mojmire Pastorčić komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Moramo početi s izjavom Mislava Hermana koju je ponovio drugi put za RTL. Kaže da je maštao o lijepim ženama, dobrim autima i happy endu? Jeste li i vi maštali o lijepim ženama, dobrim autima i happy endu, što god to značilo?

Nisam, a ono što mogu reći je da vjerujem da na ovim izborima neće biti happy enda za Hermana, Mislava Hermana.

Mislite li i dalje da ćete rasturiti? Vidim da su svi nakačili na ono što ste rekli.

Morali su se nakačiti na nešto. Uvjeren sam da ću pobijediti i vjerujem da će mi većina građana u Zagrebu dati novi mandat da završimo projekte koje smo započeli. Od Paromlina do Kranjčevićeve, gdje počinju radovi idućeg tjedna. To je prvi nogometni stadion nakon 55 godina u Zagrebu.

Je li to bilo malo previše samopouzdanja? Je li možda greška bila reći da možda neće biti drugog kruga?

Ne.

Mislite li i dalje da ga neće biti?

Vidjet ćemo. Po anketama koje su do sada izašle, to je moguće. Sve ovisi o građanima. Ključna stvar je također lista za Gradsku skupštinu i to je još jedna poruka biračima da je jednako bitno ne samo glasati za nas kao tim, gradonačelnika i zamjenike, nego i za listu. Jedino ako imate većinu u Gradskoj skupštini možete realizirati ove projekte. Ono što je jako bitno, jedino je glas za našu listu jamstvo da ćemo usvojiti Generalni urbanistički plan (GUP) koji nam se usporava da ga usvojimo radi građanskih lobija.

Očito ste u prvom krugu favorit. Bojite li se da će se u drugom krugu svi 'urotiti' protiv vas pa da netko drugi ima šanse? Što kažete na Mariju Selak Raspudić?

Ne. Što se tiče ujedinjavanja, to me stalno pitaju. Ne zovu me uopće na te sastanke…

A Marija Selak Raspudić u drugom krugu?

Svejedno. Ako bude drugog kruga, apsolutno je svejedno tko će u njemu biti. Zato što se njihove kampanje uglavnom bave sa mnom. Većina njihovih poruka se bavi sa mnom, a ne gradom. Ja se bavim gradom, i to ne od jučer. Danas su izašle fotografije u nekim medijima stare 20 godina. Desetljećima se borim za ovaj grad, u brojnim temama. Od devastacije Medvednice, do ilegalnog zakopavanja opasnog otpada u vodocrpilištu. Borio sam se za Zagreb ove četiri godine i borit ću se iduće četiri.

Bili su nam u gostima već neki vaši protukandidati i dosta vole razgovarati o otpadu. Jesu li plave vrećice bile pogreška? Je li bilo pogrešno očekivati da će Balkanci slijediti švicarski model?

Nije bila pogreška zato što su građani prihvatili plave vrećice jer se povećalo odvajanje otpada. To je bio ključan cilj. Zagreb ima najveći iskorak u odvajanju otpada od svih gradova u Hrvatskoj, i to podacima države odnosno resornog ministarstva. Mi smo sa 28 posto odvajanja skočili na 42 posto u jednoj godini zbog uvođenja plavih vrećica.

A znamo li koliki ih broj građana stvarno koristi, odnosno koliki broj građana ne poštuje propise?

Sve veće je odvajanje i sve veća prodaja plavih vrećica, što znači da ih se sve više koristi. S druge strane, prošle godine je bilo 37.000 tona odloženo na Jakuševcu miješanog otpada.

Koliko vam je naštetila afera Hipodrom? Rekli ste već za RTL da tražite da se sve istraži, da ćete se odazvati ako vas budu zvali. Je li vas zvao netko iz USKOK-a?

Ne, nije me nitko zvao i podržavam da se to istraži sve do kraja.

I dalje mislite da je uhićenje Mile Kekina bilo politički motivirano?

S obzirom na tajming, s obzirom na to da su ga uhitili, pa nisu tražili pritvor i isti ga dan pustili. Čemu ta predstava za javnost?

Što je tlaka u poslu gradonačelnika?

Ima puno lijepih stvari. Tipa danas smo položili kamen temeljac u školi na rubu grada, koja se obećavala 20 godina. To je takav gušt, obećavalo se 20 godina, i onda dođeš tamo i gradiš novu sportsku dvoranu i vidiš osmijehe učenika. To je ponos i lijep trenutak. A ono što je, hajdemo reći, tlaka, što to ne staje. Nema praznika, blagdana, od jutra do mraka. Nekad se kriza može dogoditi i po noći. I naravno, nema anonimnosti. Gdje god se pojavim u Hrvatskoj, ja sam uvijek gradonačelnik.

Uhvaćeni ste par puta u 'zloporabi položaja i ovlasti'. Što je to?

Ako igdje zloupotrebljavam poziciju gradonačelnika, to je kad kradem mikrofon. To se usudim napraviti kad su neki koncerti. Ukrao sam ih puno, recimo Gopcu, Gibonniju za prvi maj, Graši sam uletio na nekom od druženja odnosno protokolu. Imam sad već dosta žrtava.

