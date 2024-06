Svadbena zvona zvone peti put i to u 94. godini. Nova supruga medijskog mogula Ruperta Murdocha je Elena Žukova, 67-godišnja ruska biologinja, čija je kćer bila žena Romana Abramoviča. Prije nje kratke zaruke s konzervativnom radijskom voditeljicom, još prije brak s glumicom i modelom Jerry Hall koja ima četvero djece s Mickom Jaggerom. Bio je u braku s jednom kineskom poduzetnicom, s australskom stjuardesom, sa škotskom novinarkom. Sve su bile s njim zbog prekrasnog karaktera. Ili možda ipak zbog moći. Naime, Rupert Murdoch jedan je od najzaslužnijih za današnju medijsku sliku svijeta, od rodne Australije do Amerike.

"Polarizacija, dezinformacije, nepostojanje objektivne stvarnosti, to je, rekao bih, velikim dijelom utjecaj Fox Newsa i cijele palete desničarskih medija koje je pomogla stvoriti i širiti", kaže Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Utjecaj njegovog tabloida The Sun itekako je vidljiv u Britaniji. Kada je lani objavljeno da Murdoch odlazi s čela News Corpa, Nigel Farage, jedan od glavnih zagovornika Brexita, izjavio je da "bez Ruperta Murdocha ušli bismo u euro područje, i sumnjam da bi se Brexit ikada dogodio. I to je njegovo mjesto u britanskoj povijesti".

A što je tek Murdochov Fox News značio za američku povijest - nakon tužbe da su širili laži o prevari na američkim predsjedničkim izborima 2020., lani su platili najveću nagodbu za klevetu u povijesti - gotovo 800 milijuna dolara da se izbjegne sud.

"Istina je važna. Laži imaju posljedice. Tijekom više od dvije godine, bujica laži pomela je našu tvrtku i izborne službenike diljem Amerike u alternativni svemir teorija zavjere", izjavio je tada Justin Nelson, pravni zastupnik tvrtke Dominion Voting Systems, koja je podigla tužbu protiv Fox Newsa.

I tako je bilo i u koroni. Dok je Murdoch vjerovao znanosti i bio jedan od prvih na svijetu koji se cijepio, na Fox Newsu su širili dezinformacije o porijeklu virusa, štetnosti cjepiva i lockdowna.

"To je populizam. Znači, reci im bilo što što je sad vruće, a da ljudi žele čuti. Nebitno je jesam li ja u svojoj vili cijepljen 72 puta i u izolaciji, a na svom programu govorim da se ne treba cijepiti i ne treba biti u izolaciji. Ne, ti govoriš što ljudi žele čuti, jer ti oni stavljaju novac u džep", tumači Velimir Grgić, novinar i autor knjige "Teorije zavjera 21. stoljeća".

Modus operandi opisan je i u filmu "Bombshell", o Foxovim voditeljicama koje šefa optužuju za seksualno zlostavljanje.

"Svijet je loše mjesto, ljudi su lijeni moroni, manjine su kriminalci, seks je bolestan, ali zanimljiv", opisala je jedna od urednica sve bitno tek pristigloj novinarki. Tog istog šefa zlostavljača Rogera Ailesa, o kojem je snimljena cijela serija "The Loudest Voice", Murdoch je branio do zadnjeg dana, kao i klimu zlostavljanja na Foxu.

"To su sve besmislice. Postojao je problem s našim izvršnim direktorom. Čim smo to istražili, on je napustio ured za nekoliko sati, dobro, tri ili četiri dana. To su uglavnom bile političke optužbe, jer smo konzervativni. Sada, naravno, kada liberali propadaju", rekao je Murdoch 2017., gostujući na svom Sky Newsu.

Murdochova obitelj izravna je inspiracija jednoj od najboljih američkih serija posljednjih godina. U "Nasljeđu" Rupert je Logan Roy, beskrupulozni ostarjeli magnat koji carstvo planira prepustiti djeci. Isto kao i u seriji, lani je to učinio pravi Murdoch, izabirući konzervativnijeg od sinova da preuzme Fox.

"U Successionu su barem sinovi imali viziju kako napraviti bolji, legitimniji izvor vijesti, dok u slučaju Murdocha nije tako", kaže Cody McClain Brown.

Ali pitanje je hoće li tako i ostati, jer novac diktira sve.

"Ok, preuzela su djeca, ali tko kaže da financijski interesi neće za deset godina biti sasvim drukčiji od onih koji su sad, i da će Fox News opet se rebrandati u nešto sasvim deseto", smatra Velimir Grgić.

I tko kaže da i tada iz pozadine sve konce neće vući sto i plus godišnji Rupert.