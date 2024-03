Bivši predsjednik Foxa Rupert Murdoch (92) zaručio se sa svojom djevojkom Elenom Žukovom (67), rekao je glasnogovornik u četvrtak.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Elena Žukova

Vjenčanje će se održati u Kaliforniji, u Murdochovom vinogradu i imanju Moraga, dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

New York Times, koji je prvi objavio tu vijest, rekao je da Žukova, koja je iz Moskve, ima 67 godina. Ona je umirovljena molekularna biologinja s kojom je Murdoch počeo izlaziti prošlo ljeto. Također, majka je Daše Žukove, bivše supruge ruskog oligarha Romana Abramoviča, koji je i bivši vlasnik nogometnog kluba Chelsea.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Murdoch je odstupio sa svoje funkcije u rujnu prošle godine, okončavši sedam desetljeća dugu karijeru koja je započela u očevom australskom novinskom poslu i kulminirala u jednom od najutjecajnijih medijskih carstava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Rupert iza sebe ima četiri braka. Prvo je oženio bivšu stjuardesu Patriciju Booker 1956. godine, a razvelu se se 1967. S novinarkom Annom Torv je bio u braku od 1967. do 1998. Zatim se oženio s 38 godina mlađom poduzetnicom Wendy Deng, ali je 2013. podnio zahtjev za razvod. S bivšom manekenkom Jerry Hall bio je u braku od 2016. do 2022. Zatim je bio u vezi s dentalnom higijeničarkom Annom Leslie Smith (66) koju je i zaručio, međutim do oltara nisu uspjeli doći.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za ljubav u Direktu: 'Ljubav je urođena, traje tri godine, a ljudi su serijski monogamni'

Tekst se nastavlja ispod oglasa