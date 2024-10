Shrvana supruga kapetana Bekavca: 'Nevin je. Jak je, ali nakon ovakve presude - nije dobro'

Bilo je to prije točno mjesec dana kada je hrvatski kapetan Marko Bekavac u Turskoj osuđen na 30 godina zatvora. Na brodu kojim je zapovijedao pronađeno je pola tone kokaina. Ali, upravo je kapetan od kompanije tražio da se na brod postave kamere, da ukrcaj nadgledaju zaštitari, da se ulazi samo na jedan ulaz, koji treba dodatno osvijetliti. Bio mu je to prvi put da zapovijeda brodom te kompanije, i prvi put u Kolumbiji, i bio je svjestan opasnosti. Kokain je pronađen prvo u Kolumbiji, onda i u Turskoj, a Marko Bekavac je kriv po zapovjednoj odgovornosti. Gošća RTL Direkta bila je njegova supruga Katja Bekavac.

Nevjerojatno zapravo zvuči cijela ova priča. Marko Bekavac prvi put je plovio s ovom kompanijom i prvi put je zapravo bio u Kolumbiji. Kada se sve ovo dogodilo?

"Da istina. Prvi put je u kolumbijskim vodama u 34 godine svog plovidbenog staža nikada nije bio u vodama Kolumbije. Prvi put je išao preko te kompanije i prvi put se našao u takvoj situaciji. Znači, nije mogao to organizirati u tako kratkom roku, budući da se je agencija preko koje je ranije bio zaposlen zatvorila. On je morao naći drugu. Našao je njemačku agenciju koja ga je ukrcala na ovu kompaniju."

I tako se to dogodilo. Njega je sigurno onda šokirala ova presuda 30 godina zatvora?

"Cijelo vrijeme smo vjerovali da neće doći do toga jer on je nevin. On je cijeli cijelo vrijeme vjerovao da će to biti odbačeno i da će on biti oslobođen."

Nevjerojatno u cijeloj priči zapravo zvuči to da je on sam tražio bolji nadzor, kamere, zaštitare. Je li tako?

"Istina, on je prije ulaska u kolumbijsku luku razgovarao sa svojim kolegama pomorcima koji su mu to savjetovali. Pošto ide na takvo mjesto da to traži. On je od kompanije tražio dodatni nadzor, tražio je zaštitare i sve moguće sigurnosne mjere koje su bile dostupne. Međutim, kompanija je to odbila."

I za sve to postoji i dokumentacija da je on sve to tražio?

"Za sve to postoji dokumentacija."

I kako je onda ustvari išlo. Nakon toga je u Kolumbiji pronađena droga na brodu?

"U Kolumbiji je pronađeno 420 kilograma droge. Nakon opsežne pretrage oni su ustanovili da ni posada ni kapetan broda da nemaju nikakve veze sa drogom. Brod su pustili da isplovi nakon što su sa psima i roniocima pretražili kompletan brod."

I onda je on sam obavijestio o svemu tursku policiju?

"Prije ulaska u tursku luku znači nakon Kolumbije, oni su išli direktno u Tursku i prije ulaska u tursku luku on je obavijestio da je brod kompromitiran i da je pronađena na njemu ranije droga. On je odgovoran čovjek 34 godine plovi. Niti jedne mrlje nema u životu ni u karijeri, tako da je obavijestio. Čak su mu neki pomorci nakon toga savjetovali da izađe s broda i da se skloni. Međutim, on to nije mogao učiniti."

I onda kad se to dogodilo u Turskoj on nije nikad tu drogu ni vidio. Oni nemaju nikakve materijalne dokaze protiv njega?

"Ne, cijela presuda je koncipirana tako da nijednog dokaza u njoj nema. Nisu uspjeli dokazati ni otiscima, ni umiješanost nikakav način. Govori se o zapovjednoj odgovornosti zapovjednika broda. Međutim, ta zapovjedna odgovornost je vrlo interesantna jer u pomorskom pravu kao takva uopće ne postoji. To je više dio običajnog prava koji se iskorištava da bi se došlo do kriminalizacije samih pomoraca. Naime, zapovjedna odgovornost u turskom zakonu je poznata ne iz nehaja, nego samo iz namjere, a za dokazati namjeru mi znamo da trebaju dokazi. Ovdje nema nijednog dokaza protiv njega. Za njegovu umiješanost u takvu kriminalnu radnju s teretom bilo kakvu. Znači, nema dokaza. On je potpuno nevin i ne samo zato što ja kažem što ga poznajem 32 godine, nego zato što u presudi nema ni jednog dokaza."

Je li on poznavao bilo koga od te posade i od ovih ljudi? Maloprije ste objasnili da mu je to bio prvi put s njima i da je zapravo prvi put dolazio u Kolumbiju.

"Nikoga nije poznavao, niti jednog člana posade niti u kompaniji, znači nikoga."

I u kojoj je sad fazi zapravo žalba. Što vi radite u ovom trenutku? Vi tražite zapravo novog odvjetnika ili?

"Da, budući da je dosadašnji odvjetnik, predstavnik kompanije. Znači, plaća ga kompanija…"

Zanima me kakvu pomoć vi zapravo tražite? Mi danas, kad smo najavili da nam stiže u goste ljudi su nam se javili. Javio nam se netko tko je rekao da je da je sudski tumač za turski jezik, da se stavlja na raspolaganje. Kakvu pomoć trebate?

"Pa, evo, nama je potrebna bilo kakva pomoć koja je u pravnom smislu zato što jedino čime mi možemo utjecati na presudu je sastaviti kvalitetnu žalbu koja je ključna u ovom trenutku. Na drugostupanjskom sudu ne mora biti saslušanje. Samo na osnovu žalbe se odlučuje kakva će biti i hoće li dosadašnja presuda biti odbačena ili ne. Nakon toga postoji samo još jedan stupanj, a to je kasacijski sud. Mi to ne možemo čekati."

Vi znači tražite odvjetnika i skupljate zapravo i sredstva?

"Da, prema dosadašnjoj ponudi odvjetnika koji su nam se javljali i što su slali to su iznosi koji su nama nedostižni. Ja ću učiniti sve što ja mogu da ga izvučemo."

Skupljate sredstva za to?

"To je ono što ja mogu učiniti. Ja te novce nemam. Potrebni su ovo je način na koji ja to mogu učiniti da spasim jedan nevin život."

Zanima me je li vam pomogla država i na koji način? Bili ste na sastanku s premijerom? Što vam je on rekao i mislite li da oni čine dovoljno?

"Ja vjerujem da oni čine sve što je u okviru njihovih mogućnosti i da su učinili sve što mogu."

Jesu li vam ponudili bilo kakvu konkretnu pomoć? Jesu li vam rekli napravit ćemo ovo, kontaktirat ćemo. U kontaktu smo s ambasadom bilo što?

"U okviru njihovih mogućnosti. Vjerujem da čine ono što mogu."

Vi ste više puta ste ponovili večeras da je on nevin, nema nikakve sumnje. Znači, on je 34 godine već pomorac nikad nije imao nikakvih problema sa zakonom?

"Da ja ne vjerujem u njegovu nevinost ja ne bih sad ovdje sjedila s vama. Ja ga poznajem 32 godine. Mogu govoriti o njemu."

Zanima me u kakvom je stanju? On se nalazio u zatvoru u Ankari. Čujete li se s njim i što on kaže?

"Da on ima nekoliko minuta tjedno za razgovor s brojevima koje je ovaj naznačio, a to su brojevi uglavnom obiteljskih članova. Znači kćeri, sina, brata je i sa mnom."

U kakvom je on stanju. Je li ga šokirala ova presuda i u kakvom je stanju?

"On je dosta čvrst. Jak je, međutim, nakon donošenja ovakve presude nije dobro."

Nije dobro? U kakvim je uvjetima u zatvoru jesu li to prenatrpane ćelije ili ne?

"On je sada u solidnim uvjetima s obzirom gdje se nalazi i na koliko je osuđen. Mislim da ne možemo ni govoriti ako govorim o nekim općenitim uvjetima to nije toliko loše, ali on je čovjek koji je u zatvoru."

Spomenuli ste kćer i sina kako oni podnose ovu situaciju?

"Teško je."

Imali smo već slučaj kapetana Laptala koji je također bio osuđen nakon što je proveo neko vrijeme u zatvoru, ipak je oslobođen i pušten je na slobodu. Vi se, pretpostavljam nadate da će gospodin Bekavac isto tako biti oslobođen?

"Da ja vjerujem da će uspjeti žalba koju pripremamo, da će pobiti sve ono što oni govore. Mislim zapovjedna odgovornost - tereti ga se za nešto što ne postoji u pomorskom pravu."

Još jednom samo za kraj, rekli ste skupljate sredstva gdje skupljate sredstva kako vam ljudi mogu pomoći?

"Sredstva skupljamo preko GoGetFunding kampanje za oslobođenje kapetana Bekavca."