Hrvatski kapetan nedužan proživljava pakao? 'To je jeziva situacija, 30 godina zatvora...'

More mu je donijelo gorku sudbinu, a umjesto mirne luke, kapetana Marka Bekavca dočekalo je godinu dana pritvora pa šokantna presuda nakon koje bi malo tko ostao na nogama - 30 godina u turskom zatvoru.

"To je jeziva situacija biti u zatvoru, nevin, nedužan, a pogotovo što se to događa ljudima u poznim godinama. Kapetan Bekavac ima 62 godine i sad njega netko osudio na 30 godina, pa to je doživotna", ističe predsjednik Udruge pomorskih kapetana iz Splita Sanjin Dumanić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veći dio droge na brodu kojim je zapovijedao kapetan Bekavac pronađen je u Kolumbiji, a on sam je prijavio slučaj. No, kasnije je još 137 kilograma kokaina pronađeno među rasutim teretom u Turskoj i tada je pola posade završilo u zatvoru.

"Ovo je presedan da će ubuduće neki kapetan koji je našao drogu na brodu koji je pravilno reportirao to autoritetima kada odlazi u Tursku, moguće da bude završio u zatvor i dobije 30 godina tek tako", kaže prodekanica na Pomorskom fakultetu Zaloa Sanchez Varela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Udruga pomoraca pokušava promijeniti zakon koji tereti kapetane po zapovjednoj odgovornosti. Podsjetimo, i dubrovački kapetan Kristo Laptalo proveo je 16 mjeseci u grčkom zatvoru prije nego je oslobođen. Scenarij je uvijek sličan, a pomorci nam tvrde da pri ukrcaju tereta sudjeluju lučki radnici te da posada ne može znati da je ukrcana droga.

"Meni se to dogodilo prije 20-ak godina, međutim mi smo drogu otkrili na brodu. Bio sam nemiran i tražio da se napravi inventura svih skladišta i našli u jednom skladištu 50-ak kila droge", svjedoči Dumanić.

'On se zaklinje da nema veze s time'

Preploviti oceane pa završiti u zatvoru zbog skrivenog kreveta kojeg je mogao postaviti bilo tko, okrutna je sudbina, kažu Splićani.

"Meni je to strašno, 30 godina dobiti, a čovjek nije kriv, po meni. Jer treba imati argumente i dokaze da bi ga osudili na 30 godina zatvora", komentira Darinka iz Splita. I Marin iz Splita se slaže: "Nemaju stvarne dokaze, ali je netko tamo moćnik koji je u lancu, kad su već ovoga uhvatili, hajde stavi njega na tapetu i eto ti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bekavac je od kompanije izričito tražio dodatne kamere i osiguranje prije ukrcaja u kolumbijskoj luci, nije ih dobio pa nam je kapetanov brat još u travnju pričao o šoku koji je iskusni pomorac doživio. "Kaže da je nevin, da je to njemu namještaljka. On se zaklinje da nema veze s time", rekao je njegov brat Jozo Bekavac 20. travnja.

No, i kada je osiguranje veće, prave sigurnosti nema jer narkomafija obično je snalažljivija od kompanija koje prevoze teret, kažu nam stručnjaci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možemo staviti tisuću prepreka da dođe do toga, a oni će naći 1001 da mogu to napraviti, tako da je to uvijek, po meni, borba bez kraja", objašnjava Sanchez Varela. A svoju pravnu borbu nastavlja i kapetan Marko Bekavac jer slijede žalbe i drugostupanjski sud. Sve to koštat će i novca, no najviše će trebati snage da se nakon svega vrati kući, u svoju luku.

POGLEDAJTE VIDEO: Vodena bujica pustoši Europu, no pojavio se novi problem. Evo od čega se sada strahuje