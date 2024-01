STAFORD UBIO ŽENU / Stafordi su popularni, u Hrvatskoj ih ima na tisuće; Poznavateljica pasa otkriva pravi problem: 'Nije istina da je opasan...'

Unuk je baki na čuvanje ostavio psa, a pas je baku napao i izgrizao do smrti. Jeziv slučaj dogodio se u Zadru, a pas o kojem se radi je američki staford. U Hrvatskoj je to itekako popularna pasmina, ima ih na tisuće. I premda će vam vlasnici i uzgajivači reći da su to dobri psi i prave maze, činjenica je da se ovakvi slučajevi događaju. Samo u zadnja dva mjeseca staford je napao ženu u Novoj Gradiški, ubio maltezera u Puli, napao dvije žene i psa na Braču. Ali, osim pasmine, u svim je slučajevima bilo zajedničko što nije bilo ni povodca ni brnjice. O opasnim psima i još opasnijim vlasnicima u priči reporterke RTL Direkta Petre Mlačić Vučemilović-Jurić