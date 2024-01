REFORMA / Saudijska Arabija mijenja pravila zbog turizma: Otvaraju trgovinu s alkoholom, ali kupovati ne može svatko

Dok čekamo da budućnost stigne u Hrvatsku, idemo do Saudijske Arabije koja se na sve načine trudi modernizirati. Nakon 72 godine stroge zabrane, u zemlji će se prvi put legalno moći kupiti alkohol. Otvara se prva trgovina s pićima, naravno za strance, ne za Saudijce. Nakon 70 dugih godina prekinut će staru tradiciju zabrane prodaje alkohola, i u Rijadu otvoriti prvi dućan u kojem će se moći kupiti alkohol. Stvar je u tome da će ga moći kupiti samo diplomati. Princ Bin Salaman planira od svoje zemlje napraviti turističku destinaciju u rangu Pariza ili Londona. I to sve do 2030. Pa tako unatoč tome što su im do prije sedam godina i kina i festivali bili zabranjeni, sada se Saudijci okreću 21. stoljeću. Filmski festivali koji u zemlji u kojoj je biti gej zabranjeno, imaju LGBT program. Koncerte održava Mariaha Carey, Metallica i Bruno Mars