Ima tome sedam dana da je u policiju priveden splitski dogradonačelnik. Dogodilo se to nakon što se verbalno sukobio s jednim čovjekom zbog srušenog bora. I to Bojanu Ivoševiću nije prvi sukob. Jednom ga je napao konobar, pa vlasnik turističke agencije, jednom ga je šakom udario susjed. Voli li on sukobe ili sukobi njega? Iz Splita, za RTL Direkt Dragana Eterović.

Borben ili svadljiv? Temperamentan ili prgav? Bojana Ivoševića opisuju svakako, ali često se nekoć kao aktivist, sada kao dogradonačelnik našao u konfliktnim situacijama. Splićani napeto prate svaki potez.

"Zaista mislim da je za Split dobro da se netko inati, jer u Splitu je poznat inat, tako ako želiš nešto za ovaj grad moraš se nekada i suprotstaviti", kaže jedna Splićanka.

"Dobro ne bi smjelo biti takvih situacija, uvijek treba biti diplomatski obračun, jer ipak on predstavlja građane Splita", kazala je Ružica.

"Ne može se on onako ponašati, ipak treba jedno odmjereno ponašanje. Ako nešto ne valja treba lipo doći i reći, brutalan je", dodaje Mirko.

"Jako hrabar, jako pošten o korektan dečko. Možda mu je nastup, nije educirani političar, a meni se to sviđa. Da ne čini ko' Plenki boy rukicama ovako ili onako nego čovik govori ono što je", kažežena iz Splita.

Građevinar dočekao u noćnim satima pred ulazom

Zbog kratkog fitilja često ga i provociraju, a pokazala je to zadnja snimka kada ga je građevinar dočekao u noćnim satima pred ulazom. A sve je počelo zbog bora, kada se Ivošević posvađao s investitorom te završio u policiji.

"Njegovi politički konkurenti to koriste i gledaju ga isprovocirati, gledaju napravito to, što ipak nije. On je zaista čovjek koji se zalaže za opći interes, ali je opet postalo problem što je vjerojatno uvrtio u glavu da je mjera za sve, a nije nitko, pa nije ni Bojan Ivošević", kaže Saša Ljubičić, novinar Slobodne Dalmacije.

Politički konkurenti tijekom izborne kampanje pokušali su mu smjesti i seksualnu aferu s maloljetnicom. No izbori su dobiveni, a dogradonačelnik se odlučno se uhvatio uvođenja komunalnog reda, pri tom ne izbjegavajući neugodne situacije.

"Smatram da bi on trebao pristupati drukčije problemima i trebao bi pustiti ljude koji su zaduženi za to da se time bave i što manje se izlagati situacijama da on izađe na teren i suočava se s mogućim bespravnim radnjama", dodaje Gabrijela Radanović, novinarka Dalmatinskog portala.

Reagirao na obiteljsko nasilje, a susjed mu je uzvratio šakom u glavu

Čišćenje pazara nije prošlo bez problema, a nezadovoljni zakupci došli su pred prozore Banovine. Ivošević je izašao pred prosvjednike izlažući se uvredama. Napadali su Ivoševića i fizički, pa je tako reagirao na obiteljsko nasilje, a susjed mu je uzvratio šakom u glavu. Šakama ga je pokušao dohvatiti i konobar nezadovoljan ukidanjem brojnih štekata.

"Neki kažu, vidi Bojana uživa u takvim situacijama, ne uživa ali zna ih politički iskoristito da dobije bodove kod onih koji ga u tom trenutku podržavaju. Ali problem je taj što često od istih ljudi dobije i pohvale i kritike, jer jednostavno je nekontroliran", dodaje novinar Ljubičić.

Bez kontrole je i novinarki Slobodne zaprijetio da će joj se napiti krvi, zbog čega je zaradio je kaznenu prijavu i završio na radionicama iz komunikacije. "Mislim da treba konačno izaći iz uloge aktivista i da se treba više ponašati kao dogradonačelnik i malo primjerenije svojoj funkciju. Ali ne znam koliko će on to moći", kaže Radanović.

Puljkova metla kako ga neki zovu pokazao je da bez kompromisa rješava nagomilane probleme, ali pritom teško obuzdava temperament. A tada je tanka linija između hrabrog - i problematičnog.