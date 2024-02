uoči ruskih 'izbora' / Je li Navaljni ubijen udarcem u srce? Za Direkt govori Rus koji je radio u njegovom timu

Aleksej Navaljni vjerojatno je ubijen jednim udarcem u srce, i to nakon što je nekoliko sati bio izložen ekstremnoj hladnoći. Ispričao je za The Times jedan ruski aktivist, koji kaže da bi to objasnilo masnice koje su Navaljnom pronađene na tijelu. Ali uopće nije važno jesu li koristili tu staru KGB-ovu metodu, jesu li ga otrovali novičokom ili su ga polako mučili dok nije umro. Nema sumnje, najvažnijeg ruskog oporbenog političara ubio je Vladimir Putin, a 1118 dana su ga držali u zatvoru. Izgladnjivali su ga, 308 dana držali u samici, izlagali hladnoći, uskraćivali mu pomoć liječnika makar je bio bolestan. U jedan od najstrožih zatvora u Rusiji poslali su ga kako bi ga utišali, kako bi komunikacija s njim bila što teža. I iz ćelije je predstavljao prijetnju Vladimiru Putinu, ipak se za mjesec dana održavaju 'izbori'. A Navaljni je već pozvao Ruse da na birališta dođu u podne, i tako prosvjeduju. Razgovarali smo s Rusom koji je radio za tim Alekseja Navaljnog