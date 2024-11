Reporter RTL-a nakon povratka iz Amerike: 'I Trump je bio iznenađen. Tenzije su stale u jednom trenu'

Izbore je za RTL u Americi pratio iskusni reporter Petar Panjkota. U četvrtak nam se još javljao iz Washingtona, sada se pridružio u studiju RTL Direkta da još jednom proanalizira što se to dogodilo.

Tjednima smo govorili da su ovo najneizvjesniji izbori ikad, da je mrtva trka, na kraju se pokazalo da nije baš tako.

Mislim da je ovakav rezultat iznenadio i samoga Donalda Trumpa jer u tom pobjedničkom govoru u toj izbornoj noći je djelovao kao da je taj rezultat iznad svih njegovih očekivanja. Treba reći da je pobjeda bila uvjerljivija, nego što se očekivala. Uzeo je svih ovih sedam swing država s većom ili manjom razlikom, ali nije uzeo niti jednu državu tradicionalno naklonjenu demokratima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je izgledala izborna noć, koliko su tenzije bile prisutne?

Prvi put kada je pobijedio 21016. ljudi jesu stvarno bili u šoku. Što se tiče tenzija one su postojale do trenutka kada su počeli pristizati rezultati koji su sugerirali da ide u tom smjeru uvjerljive pobjede jer ljudi s kojima sam pričao uoči toga su se bojali tih nemira u slučaju da rezultati ne budu išli njemu u korist.

Pokazalo se da je jedna od ključnih stvari za Trumpovu pobjedu bilo to što ljudi nemaju novaca. Inflacija je bila presudna. Iskreno, lani kad sam bila u Americi bila sam šokirana cijenama. Kava i kroasan 12 dolara. Kakvo je tvoje iskustvo?

Ljudi govore da je sve skupo, bilo da su republikanci ili demokrati. Sladoled u kornetu je 11 dolara. Ručak pasta 37 dolara, kava nigdje ispod pet dolara. To jesu New York i Washington koji jesu generalno skuplji gradovi. Cijene su podivljale i nisu se smanjile iako su demokrati u kampanji naglašavali kako su obuzdali tu inflaciju brže nego neke druge zemlje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kriva mi se čini percepcija mnogih u Hrvatskoj koji govore kako možete birati čovjeka koji je osuđen, koji je poticao nerede jer i mnogi njegovi birači su toga svjesni, ali svejedno glasaju za Trumpa.

Njegovi pristaše misli da su sve optužnice politički motivirane, da je sve to namješteno, ali i dalje njega doživljavaju, iako je sada bio izvan politike, kao čovjeka izvan političkog establišmenta, čovjeka koji je bio uspješan biznismen i koji će im olakšati život prije nego neki čovjek koji se cijeli život bavio politikom. I nije nemoguće da im je s jedne strane i ta Trumpova nepredvidljivost, impulzivnost odgovarala.

Demokrati su izgubili. Rekla bih da je ispravno to dijagnosticirao Bernie Sanders koji kaže da su odnarođeni i da su izgubili radničku klasu. Što je tvoj dojam?

On je to govorio i 2016. i svi su mu se tada smijali, gledali ga kao socijalista. Još jednom se ispostavilo da je u pravu. Amerika je jedna od najbogatijih na svijetu, ali zapravo samo jedan posto uživa taj fenomenalni život, dok 60 posto ljudi živi od plaće do plaće i ne može si priuštiti nikakav luksuz i brinu da će im djeci biti još gore.

Brine li te kakvu ćeš zemlju naći kada se vratiš za 4 godine na izbore?

Ja sam vječni optimist. Vjerujem da ću se vratiti u zemlju gdje neće biti beskućnika, zemlju koja nije u ratu. Možda se Trump okruži nekim ljudima koji nisu poslušnici, napravi zaokret i ispruži ruku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa