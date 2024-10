Italija surogat majčinstvo kažnjava s milijun eura kazne! Provjerili smo kako je kod nas i koliko to košta

Sanjaju svoje dijete, ali zbog godina, zdravstvenih ili nekih drugih razloga, ne mogu ili ne žele iznijeti trudnoću. Surogat majčinstvo jedno je od rješenja. Kontroverzni postupak u Hrvatskoj je ilegalan pa ga ljudi u tajnosti obavljaju preko granice.

”Informirana sam o tome, imam nekoliko pacijentica koje su koristile taj institut surogat majčinstva”, svoje iskustvo prepričava iskusna ginekologinja Jasenka Grujić.

Protiv surogat majčinstva stala je Italija. Do sada je bilo zabranjeno unutar granica, a danas je parlament donio zakon prema kojem će se kaznom od dvije godine zatvora i milijun eura kazniti i oni koji po djecu odu izvan Italije.

“Nepravedan zakon pogrešan je odgovor na sve pokušaje zaštite i smanjenja zlostavljanja i stvarnog jamčenja prava uključenih ljudi. Pogrešan odgovor na sva moguća pitanja", oštra je talijanska aktivistica Chiara Lalli.

Stroga pravila u Italiji

Odluka konzervativne talijanske vlade Giorgie Meloni podijelila je javnost. I dok zagovornici zabrane kažu da se tako sprječava eksploatacija žena i trgovina djecom, protivnici tvrde da je zakon donesen pod pritiskom crkve i usmjeren protiv LGBTQ osoba.

“Svatko bi trebao moći raditi što želi sa svojim životom i biti slobodan raditi što želi", govori Rosa iz Rima.

No, Italija sada ima jedan od najrestriktivnijih zakona u Europi. Surogat majčinstvo potpuno je liberalizirano u Ukrajini, Gruziji, Cipru, Rusiji i Sjevernoj Makedoniji, dok je uvjetno, odnosno bez plaćanja surogat majkama - dopušteno u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i Grčkoj. U svim ostalim zemljama je ili zabranjeno ili u sivoj zoni.

“Baš nisam za to. Ne znam, nekako mi to… Nisam za to. Ako je nečije onda je nečije, ali dati nekoga nekome, ne znam baš”, govori nam Kata iz Zagreba.

“Ako su se potencijalni otac i majka dogovorili da je to njima prihvatljivo i ta surogat majka pristane na priču zašto ne?", dodaje Nebojša iz Zagreba. Na pitanje je li mu sporno to da se surogat majčinstvo dosta plaća, on odgovara - "Ha, sve je danas tržište. Pa tako i to” – iskren je ovaj Zagrepčanin.

Etička pitanja

Ne postoji službena statistika koliko je Hrvata po svoje dijete otišlo preko granice, ali istraživanje je pokazalo da tisuće njih informacije o postupku traži preko interneta. Ako se pita iskusnu ginekologinju Grujić, svi surogat aranžmani trebali bi biti zabranjeni.

“Ne slažem se duboko. Kao ginekologinja s 50 godina staža i ne slažem se ni kao žena. Mislim da je suviše komercijalizacije u cijeloj toj priči. Mislim da si bogati to mogu priuštiti, a siromašni ne mogu” – jasno je protiv surogat majčinstva ginekologinja.

Pa su tako neke od siromašnih zemalja postale mjesta gdje bogati zapadnjaci odlaze kupiti dijete. Da je industrija surogat majčinstva veliki biznis pokazuju i oglasi na internetu. U ovoj ukrajinskoj klinici cijena postupka kreće se od 40 do 65 tisuća eura.

Puno je u cijeloj priči etičkih pitanja. Jedno od njih je i prava surogat majki.

“Radi se zapravo o kršenju prava na tjelesni integritet tih žena koje nose plod za nekog drugog”, zaključuje Grujić.

Dok se o etici raspravlja, novac se okreće. Tržište surogat majčinstva procjenjuje se na vrtoglavih 14 milijardi dolara, a godišnje surogat majke u svijetu rode desetak tisuća djece.