'KO TO MORE PLATIT?' / Želite prvi red do mora? Kvadrat ćete platiti kao u Tokiju! Direkt u inspekciji cijena nekretnina

Ako poželite stan u Tokiju, kupiti ga možete već za 3,5 do 4 tisuće dolara po kvadratu. I proći jeftinije nego u Dalmaciji! U malom mjestu kraj Zadra, okruženom pješčanim uvalama, ulaganje u nekretninu doći će vas i skuplje