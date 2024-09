Nakon kontroverznog potpomognutog samoubojstva u kapsuli krenula uhićenja

Idiličan ambijent švicarske šume bilo je mjesto prvog korištenja SARCA - kapsule za samoubojstvo. Nakon što je u njoj pritiskom na gumb život okončala teško bolesna 64-godišnja Amerikanka, policija je uhapsila više ljudi, među njima i vlasnika firme koja je proizvela kapsulu, zbog pomaganja i poticanja na samoubojstvo.

"Dizajnirana je s ciljem da se koristi u prirodi, bilo da je to na plaži ili u uredu, negdje oko stalne ljepote. I zato postoji tako veliki prozor. Tako će ljudi moći vidjeti vanjski svijet, ali dizajner iz Nizozemske također je želio stvoriti osjećaj putovanja na novu destinaciju", rekla je na prezentaciji u srpnju Fiona Stewart, članica tima koji je stvorio kapsulu SARCO, skraćeno od sarkofaga.

"Za mene nema boljeg načina od jednostavnog udisanja zraka bez kisika dok ne izgubite svijest i ne utonete u beskrajni san. Prilično sam uvjeren da je to kao da noću zaspite u vlastitom krevetu dok tražite svoje snove", još je dalje išao Florian Willet, vlasnik tvrtke koja je proizvela kapsulu.

Iako je Švicarska jedna od rijetkih zemalja gdje stranci mogu legalno doći okončati svoj život, i to rade u stotinama svake godine, kod kapsule je problem legalnost i sigurnost, kao i u korištenje dušika. "Ovdje se, konkretno, radi o plinu koji, kako se utvrdilo, u Švicarskoj nije dozvoljen za upotrebu i mislim da je to bilo sporno. Ako govorimo o dostojanstvenoj smrti, možemo razgovarati je li to injekcija, tableta ili neko drugo sredstvo, ali ono što je ključno jest da to mora biti propisano zakonom", tumači Lidija Horvat, odvjetnica i stručnjakinja za ljudska prava.

Osim Švicarske, potpomognuto samoubojstvo ili eutanazija legalna je u Nizozemskoj, Belgiji, Luksemburgu, Španjolskoj i Portugalu, izvan Europe još u Kolumbiji, Ekvadoru, Kanadi, Novom Zelandu i Australiji. U lipnju su se i Slovenci na referendumu izjasnili za legalizaciju eutanazije, ali Hrvatska liječnička komora u ovom trenutku ne podržava nikakve oblike potpomognutog samoubojstva i eutanazije.

"Zato što je liječnički poziv prvenstveno usmjeren na održavanje zdravlja i života, smanjenje boli i patnje, i u tom smislu se trebamo držati Kodeksa, a svakako se zalažemo da se primjereno razvije palijativna skrb", kaže Lada Zibar, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku Hrvatske liječničke komore.

Iza kapsule SARCO stoji Philip Nitschke, kontroverzni australski izumitelj koji je njome želio učiniti eutanaziju dostupnijom jer se može isprintati i složiti kod kuće, a tvrdio je da se u njoj nitko neće svjesno gušiti. S druge strane, čovjek je dobio nadimak “Doktor Smrt” ili "Elon Musk potpomognutog samoubojstva", zbog svojih ranijih metoda koje su uključivale i stavljanje vreće preko glave, čak se i hvalio da je njegov rad odgovoran za porast samoubojstava.

"Porast je zabilježen diljem svijeta, tako da je jasno da smo mi odgovorni za to", rekao je Nitschke početkom godine ekipi Sky Newsa. Na pitanje osjeća li se loše zbog toga, zastao je pa rekao da je teško odgovoriti na to pitanje.

Jedan Kanađanin čak je prodavao i smrtonosne otrove, pa i 22-godišnjacima. "To je kult za smrt. Ti ljudi namjerno ciljaju ranjive, i potiču ih da umru", rekao je Skyju David Parfett, otac 22-godišnjeg sina koji je umro od tako kupljenog otrova.

I upravo zato bi sve što ima veze s eutanazijom - trebalo biti jasno propisano zakonima i namijenjeno isključivo teško i terminalno bolesnima. "Ti uvjeti zaista mogu biti vrlo striktni, mora biti kontrolirani i, po meni, to je nešto što treba ostati u krajnjoj zoni privatnosti. Pravo na umiranje bi trebalo biti nešto što će biti van dometa javnosti, strogo osobno i u strogo kontroliranim uvjetima", zaključuje Lidija Horvat.

Jer čak i udruge koje promiču eutanaziju kažu da bez tih strogo kontroliranih uvjeta i dovoljno informacija o alternativama - ovakav uređaj može odvesti u smrt i one koji ne bi trebali umrijeti.

