Viktor Orban protivio se Bruxellesu, da bi pokazao svoju moć, no na kraju je izišao kao slabić. Tek je u Mađarskoj pojasnio zašto je popustio i prihvatio dogovor od 50 milijardi eura za Ukrajinu.

"Stjeran sam uza zid. Da taj dogovor nije postignut i da je Mađarska nastavila koristiti svoje pravo veta, onda bi se 26 država članica same dogovorile poslati novac Ukrajini. Ja to nisam mogao spriječiti", kazao je Orban. Novac iz fondova namijenjen Mađarskoj bi bio oduzet i poslan u Ukrajinu. Bi li to bilo dobro?“ kazao je Orban

Otkad je Mađarska u prosincu stavila veto na paket financiranja Ukrajine - počeli su prešutni pritisci, ali i, kako se pisalo, ofenziva šarma na čelu s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni.

Na kraju u prihvaćenom sporazumu nema nijednog ustupka Orbanu. Orban pak tvrdi ispregovarao je razna jamstva i novac za Mađarsku.

"Na kraju smo pronašli rješenje, sporazum, dobar sporazum. Ne šaljemo oružje, dobivamo naš novac iz Bruxellesa i pridonijet ćemo civilnom financiranju Ukrajine", poručio je.

I dalje je, zbog kršenja vladavine prava, ostalo zamrznuto 20 milijardi eura namijenjenih Mađarskoj. Premijer Plenković pojasnio je da se u pregovorima nije se postavilo pitanje članka 7., a to je oduzimanje prava glasa - što nikad nije ni korišteno.

"Ja mislim da je ta praksa koju je on uveo u zadnje vrijeme da se mi svi jako šušuramo i trudimo oko toga hoće li on na nešto pristati ili ne - loša. To smo mu i rekli, i on to zna. Međutim to je dio njegove kampanje", kaže premijer Andrej Plenković.

Za predsjednika Zorana Milanovića, ništa neuobičajeno u Bruxellesu.

"To je bilo za očekivati, Mađarska je mala nacija. Mađari se ne daju maltretirati, a da je Bruxelles kao svaki centar moći, otuđene moći, da maltretira i gnječi, to je istina", tvrdi Milanović.

Orbanu je to pak još jedno povlačenje - u prosincu je na poziv njemačkog kancelara otišao na kavu da bi se izglasalo otvaranje pregovora o europskom članstvu Ukrajine.

Europskim čelnicima dosta je Orbanovih stalnih opstrukcija svega, kaže vanjskopolitički analitičar Goran Bandov.

"Vidimo da druge čelnike to već počinje iritirati, više nema razumijevanja za njegova stajališta, to se više ne osjeti kao što se moglo osjetiti prije par mjeseci, gdje ste vidjeli da se pokušava naći neko rješenje. Sada se rješenje ni ne pokušava naći, već se traže rješenja mimo njega, a to nije dobro", objašnjava Bandov.

Što o Orbanu misle europski čelnici, poljski premijer bio je više nego jasan jučer.

Donald Tusk je rekao da Europska unija nema problem s takozvanim zamorom od Ukrajine, već postoji zamor od Orbana. Viktor Orban pak gradi optimizam na tome da će neki slični njemu dobiti europske izbore, kao i povratak u Bijelu kuću njegova uzora- Donalda Trumpa.