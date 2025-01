Profesor Kurelić analizirao predsjednički govor: U prvom dijelu je bio koncentriran, a onda...'

Zlatno doba Amerika počinje upravo sada, kaže Donald Trump. Proglasio je izvanredno stanje na granici i najavio američku zastavu na Marsu. Tko je došao, a tko nije. Kako će promijeniti svijet, a kako su ga mijenjali predsjednici prije njega. U Washingtonu je minus 11, pa se prvi put nakon 40 godina, inauguracija održala u zatvorenom. On je obećao da stiže zlatno doba i odmah najavio izvanredno stanje na granici. A to su iz prvih redova pratili Elon Musk, Jeff Bezos i Mark Zuckerberg, zajedno vrijedni gotovo 900 milijardi dolara.

Profesor s Fakulteta političkih znanosti, Zoran Kurelić gost je Direkta.

Intimna ceremonija u zatvorenom, ajde ovaj put barem neće biti onih usporedbi kome je došlo više ljudi.

"Prostor je jako lijep i ima visoki svod tako da nije izgledalo skučeno. Koreografija sa zborom je bila krasna iako su imali kratko vrijeme."

Što je u govoru bilo najzanimljivije?

"Prvi govor jer je on održao dva govora, je bio jako koncentriran, dobro napisan. Izbačene su neke točke iz tog govora tako da je ovo pomilovanje ljudi od 6. siječnja bilo izbačeno. Ali, poslije je održao i drugi govor koji je bio duži tako da taj govor treba zajedno uzeti kao cjelinu jer u drugom govoru je rekao sve što mu nisu dali da kaže u prvom. U drugom je rekao da su mu bili ukradeni izbori, da su mu pokušali ukrasti i ove izbore, ali nisu uspjeli, da je imao šanse da dobije Kaliforniju i takve stvari. Ako gledamo oba govora onda je to bio čisti Trump. Sve njegove aspekte smo imali. Ako gledamo samo prvi - bio je dosta koncentriran, po tonu je bio isto smiren, ali rekao je sve najdramatičnije stvari."

Odmah je bio konkretan, odmah je najavio prve poteze: proglašava izvanredno stanje na granici, to znači da kreće u masovne deportacije: kako će to izvesti?

"Izvanredno stanje na granici nema nikakve veze s deportacijama. To znači da će poslati vojsku na granicu. Možda će koristiti vojsku i za deportacije, ali za to mora napraviti nekoliko pravnih pretkoraka. To ne ide baš automatski. Obje stvari je najavio. Prvo zatvaranje granice. Možda je proglašavanje kartela teroristima dio te priče. Međutim, deportacije koje se nama čine kao grozne je nešto što očekuje velika većina njegovih glasača i to podržava puno više ljudi nego što je glasalo. Prvo će ići s deportacijama kriminalaca."

Kao jedan od načina da se bori protiv imigracije, najavio je da će promijeniti pravilo da tko je rođen u Americi, dobiva državljanstvo. To je zajamčeno ustavom…

"To će biti odmah blokirano s tužbama. To ide do ustavnog suda i može trajati vječno. Za taj dio nema veliku podršku, negdje oko 50 posto dok za deportaciju kriminalaca ima oko 80 posto podrške."

Već tjednima se priča o tome da bi pripojio Grenland i Panamu, priželjkuje Kanadu: je li to moguće?

"On je zapravo optužio Kinu da je preuzela Panamski kanal."

Kaže u govoru da će biti mirotvorac, i ujedinitelj…..Molim?

"Mirotvorac jer si svojata primirje u Gazi. Ako uspije zadržati primirje, ako uspije izvršiti pritisak na Netanyahua koji Biden nije uspio napraviti - onda je tamo mirotvorac."

Kako ujedinitelj može biti netko tko je zaslužan za veliku polarizaciju u Americi?

"Ovaj govor nije bio ujediniteljski govor, ali bude li radio stvari koje su u interesu svih onda će na taj način postati predsjednik svih."

Što kažete na uzvanike, ekstremna desnica, tech milijarderi. Što nam govori ta ekipa?

"Govori da Trump voli pozivati na svoje partije ljude koji su mu zanimljivi, dragi i lojalni i oni su iz najrazličitijih sfera života. Od političara je birao populiste i desničare. Neobično je što su uopće bili strani gosti jer to nije američka tradicija."

Je li realno očekivati da Trump može urazumiti Vladimira Putina?

"Ako netko može pokušati prisiliti Ukrajinu na pregovaranje - to je Trump. Trump se nalazi u dosta povoljnoj situaciju i mislim da on to želi napraviti jer ova skupina koja ga je izgurala na vlast - oni su izrazito protiv Ukrajine. Dio glasačkog tijela je protiv Ukrajine. Sam Kongres je li-la. Uskratiti pomoć Ukrajini zvuči grozno u Europi. Iz Trumpove perspektive ne izgleda grozno i on može biti čovjek koji će otvoreno reći Zelenskom da će mu uskratiti pomoć i prisiliti ga na neki tip pregovora s Rusima koji bi Rusima odgovarao. Ako i završi rat na štetu Ukrajine, on će i dalje govoriti da je spriječio nastavak rata."

Čuli smo sada u prilogu Drill baybe drill, već znamo da planira opet povlačenje iz pariškog sporazuma. Je li to kraj zelenih politika?

"To je neizbježno. Bušit će u dijelovima Amerike u kojima je Biden pokušao spriječiti iz ekoloških i turističkih razloga. Mislim da je plin važniji jer je sve zapelo zbog rata u Ukrajini. To će izazvati domino efekt."

Elon Musk se odjednom jako interesira za Europu. Kaže AfD je jedini spas za Njemačku.

"Najgori tip intervencija Elona Muska je petljanje u englesku politiku."

Sada forsira slogan Make Europe great again. Znači Mega, nije samo Maga

"Maga je protiv Mege."

Još samo nekoliko sati i čak će i sunce drukčije sjati u Bruxellesu.

"Promijenila se konstelacija. Čovjek koji poštuje Orbana je u Americi, Orban je pod pritiskom Unije i sad je dobio velikog saveznika. Orbanu je sigurno svanulo sunce."

Koliko je skandalozno da je zadnjom odlukom Biden pomilovao vlastitu obitelj?

"Jako je neobično jer je zadnja išla pola sata prije inauguracije. Čak se i CNN zgražao koji su uz njega. Druga pomilovanja razumijem. Ovo s članovima obitelji je prilično neukusno."

Po čemu ćemo Bidena najviše pamtiti?

"To je ako imamo kratko pamćenje pamtimo samo zadnjih godinu dana. Problem s Bidenom je kada se vidjelo da nema snage, trebalo ga je puno ranije maknuti. Završio je s najgorim rejtingom u zadnjih 100 godina."

U vrijeme kada je Barack Obama postao predsjednik, bilo je neko doba nade… Sada?

"Što se tiče dolaska Trumpa, on je donio velikom djelu ljudi nadu. S Obamom je to bio povijesni trenutak. Bio je prvi crni predsjednik. Bill Clinton je zapravo bio najuspješniji."

Hoće li novi mandat Trumpa biti stvarno apokaliptičan?

"Da. Sad će početi 200 na sat. Ići će na najžešće stvari, vidjet će što mu ide. Ima supreme court na svojoj strani."