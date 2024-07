DIREKTOV HIT DANA / Prodaje se dvokatnica, a cijena uopće nije velika. No, postoji kvaka...

Prodaje se dvokatnica sa sedam soba, koju treba renovirati, doduše ima bunar, već ugrađene solarne panele, ali i dozvolu za izgradnju vjetroelektrane. I sve je to vaše, za malo više od 95 tisuća eura. Ali, postoji kvaka. Kuća se nalazi na škotskom otoku Copinsay, na kojem nitko ne živi. Naš večerašnji HIT DANA. Susjeda nema, a do kuće morate helikopterom - ali ne brinite, heliodrom je već spreman, ne jedan nego dva. Pored kuće je svjetionik star preko 100 godina, ali on nije na prodaju. Zato uz kuću dobivate quadove i bicikle da se možete kretati po otoku na kojem nema ni dućana, ni kafića ni apsolutno nikoga. Agencija koja šarmantnu kućicu prodaje piše da je ovo idealna nekretnina sa sve koji žele mir, privatnost i povezivanje s prirodom. Ako ste vi ti, Copinsay je onda idealan za vas