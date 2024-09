ALI, TURISTI SE NE PREDAJU! / Ovo je priča o svima onima koji su imali lukav plan i čekali bablje ljeto. Ali, prošla baba s kolačima...

Imali su lukav plan. Sačuvali su godišnji za dane kada gužve prođu, bukirali ljetovanje u rujnu, da imaju plažu samo za sebe, uz toplo more i niže cijene. Prognoze su najavljivale jedan toplinski val za drugim pa su i nakon špice sezone turisti očekivali dugo, toplo bablje ljeto. Ali ne. Umjesto traženje hlada na sunčanih + 30, na Kvarneru se traži grijanje jer one koji su stigli na more u Opatiji je dočekala zima. I naša reporterka Ida Balen.