Namaste - tako ćete pozdraviti u zemlji meditacije, planina, u Amazoni Azije - jer sve to je Nepal gdje živi 30 milijuna ljudi. A oni svi za razliku od nas žive u budućnosti - doslovno.

"Mi imamo drukčiji kalendar i naša Nova godina bit će 15. ožujka. I sada je prema našem kalendaru tamo 2080. godina", govori nam Nepalac u Hrvatskoj, Sunil Bama.

U toj 2080. nema baš temperaturnih minusa, pa je Nepalcima u Hrvatskoj zima šok. Povremeno u toj budućnosti imaju problema sa strujom, pa se događalo da dnevno svjetla imaju samo 5 sati. A u nekim mjestima ni odlazak u špeceraj nije jednostavan.

"Ako trebaju recimo sol ili rižu moraju hodati 3 ili 4 sata kako bi to kupili. Ali, to je zato što mi u Nepalu imamo jako puno planina. Ali recimo u Hrvatskoj, evo mi smo sada ovdje i nikoga nema vani. A da je ovo Nepal, djeca bi se ovdje igrali, susjedi bi razgovarali jedni s drugima, pitali bi što rade za večeru. Mi jako puno razgovaramo", objašnjava nam Mani Kafle koji je iz Nepala stigao prije tri godine u Hrvatsku.

'Kod nas je sve jeftino'

Razgovaralo se bitno manje za vrijeme desetogodišnjeg građanskog rata koji je završio 2006. Povijest Nepala dobro je upoznao i naš alpinist Darko Berljak. Na Himalaju se penjao 36 puta, prvi put Nepal je posjetio prije 42 godine dok su još imali kralja. Berljak nam govori kako je riječ o jedinstvenoj zemlji.

"Počinje s 50 metara tamo u ravnici, a završava na 8800 metara, u nekih stotinjak metara promijenite sve klime svijeta. Tamo je strašno puno etničkih skupina. U tim dolinama prema Himalaji ljudi su toliko udaljeni jedni od drugih da uopće ne znaju jedni za druge. Ima jako puno dijalekata i to vam je velika raznovrsnost“, kaže nam alpinist i predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza, Darko Berljak.

Točnije ukupno 120 različitih dijalekata i jezika. Kada su u pitanju krađe: svi pričaju istim jezikom: kriminala uglavnom nema.

"Kod nas je sve jeftino, nije tako skupo ako ovdje. Kada nešto kupim u svojoj zemlji i onda to isto idem kupiti ovdje, platit ću to sigurno 4 do 5 puta više", kaže nam Sunil Bama.

Otišlo im iz zemlje 700 tisuća ljudi

Prosječna plaća im je 550 eura mjesečno, a gotovo 70 posto Nepalaca bavi se poljoprivredom, između ostalog neobičnim poslom skupljanja divljeg meda s Himalaja zbog čega riskiraju i život. Ali, bave se i turizmom, što nije jedino što nas veže s Nepalcima. Darko Berljak redovito čita njihove novine, i objašnjava da i oni pišu o nedostatku radne snage.

"Njima je prošle godine 700 tisuća ljudi i to radno sposobnih i ipak su neke poslove oni radili. Sad njima fale ti radnici i onda im dolazi radna snaga iz Sjeverne Indije, siromašni slojevi, kojima je to jedna prilika za veću zaradu", objašnjava Darko Berljak.

Berljak kaže da su u prošlom stoljeću dugo bili zatvoreni za strance, pa je nepalsko državljanstvo i dan danas teško dobiti. A ako ste te sreće, u Nepalu nećete slaviti dan nezavisnosti koji - ne postoji pošto nikada nisu bili ničija kolonija.

"Mi imamo jako puno tradicionalnih festivala koje slavimo i u Zagrebu", priča nam Sunil.

A sad glazba. Jako popularan je rap.

"Meni se najviše sviđa naš rap. Da. Ja volim isto pisati pjesme i imam neke rap tekstove. Vten je kod nas dobar. Zovemo ga bogom rapa, kao Eminem recimo. Tko je onda nepalska Taylor Swift? Mislim da je to možda Jyoti Magar“, priča nam o glazbi Mani Kafle.

Nepalsku Taylor Swift, Budu, slonove, planine i himalajsko mitsko biće jeti - zamijenili su Letom 3 banom Jelačićem i trešnjevačkim placem.