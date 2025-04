Gdje su nestali migranti? Direkt doznaje: 70 posto ih je manje nego lani!

Dugo niste gledali vijesti s infracrvenim snimkama migranata u ilegalnim prelascima. Dugo niste slušali političare odlučne da sami štite granice. "Spominju se straže, spominje se ovo i ono, bit ćemo učinkoviti u zaštiti svojih obitelji ako ikome padne ijedna vlas", jamčio je preklani sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

Lokalni izbori su iza ugla, a nitko ne spominje granice i prijetnje. Pa kako? Ljudi koji žive uz granicu posljednjih su godina često mogli vidjeti grupe migranata, ili pojedince koji prelaze rijeke ili potoke na mjestima gdje postoje prirodni mostovi. Međutim, ove godine takvi su slučajevi puno, puno rjeđi.

Konkretno, u prva tri mjeseca godine bilo je niti dvije i pol tisuće ilegalnih prelazaka granice, što je 69 posto manje nego u istom razdoblju lani kada je nezakonitih pokušaja bilo gotovo osam tisuća. Što se nacija tiče, dominiraju ilegalci iz Turske, Afganistana, Kine, Egipta i Bangladeša.

Gdje su nestali migranti?

Što se dogodilo, kako protumačiti takav ogroman pad, otišli smo pitati najpozvaniju osobu.

"Vidimo da se našim djelovanjem ta ruta preko BiH malo vratila, odnosno preusmjerila iz Srbije u Mađarsku, gdje se bilježi određeno povećanje", kaže za Direkt načelnik Uprave za granicu MUP-a Zoran Ničeno.

Djeluje se non-stop u Nacionalnom koordinacijskom centru, uživo se prate brojne kamere postavljene na ključna mjesta uz granicu, nadzire se nikad detaljnije. "Ja bih rekao da čim smo jači na granici, čim više kontroliramo, čim je zaštita dobra, migranti i krijumčari biraju rute gdje im je jeftinije. Aktivnost je svakodnevna, ne idemo tako od izbora do izbora ili sličnih događaja. Mi stalno ulažemo i radimo. Seoske straže nikad nije trebalo niti spominjati, naravno", dodaje Ničeno.

Besmislena žilet žica

Za trećinu su pali ilegalni prelasci vanjskih granica cijele Unije, kažu podaci Frontexa, što se tumači i žešćim pristupom zemalja članica, koje su u želji da se smanje migracije općenito, pojačale granične kontrole sa susjedima. Nekih malo drukčijih prepreka ima i kod nas. Jedna prilično besmislena stvar je postojanje žilet žice na granici između Hrvatske i Slovenije, na potezu uz rijeku Sutlu, jer gotovo nitko više onuda ne prolazi. I baš zato, hrvatska strana očekuje, kako je i najavljeno, da slovenski kolege ovih dana i posljednje metre te žice uklone.

"To ne doprinosi ničemu, niti sprječavanju nezakonitih prelazaka, a dovodi do ozljeđivanja životinja, ljudi koji tamo šeću i mislim da je to potpuno nepotrebno", potvrđuje i Ničeno. Posebno ovih dana, kada na donedavno popularnim mjestima za prelaske granica, od migranata nema ni M.

