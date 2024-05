Baby Lasagna sutra izlazi na stage u Švedskoj. Svi već maštamo o Eurosongu koji u zagrebačkoj Areni dogodine vodi Severina. Što god objavi Markova cura ili tata sharea se kao da je najvažnija stvar na svijetu, ljudi na Facebooku pozivaju druge da kupe slovenske SIM kartice i glasaju za Hrvatsku, svi žele čipku kakvu Marko nosi, pa i numerolozi tumače zašto je baš dobro da sutra nastupa sedmi. Kolektivnoj opsesiji pridonosi i što je danas točno 35 godina od jedine naše pobjede na Eurosongu: Od pobjede Emilije Kokić, Rive i Rock Me Baby.

Da je prihvatio posao copywritera u jednoj tvrtki, možda nitko ne bi čuo za Rim Tim Tagi Dim ni za Baby Lasagnu. Ali, eto, pozvan je kao rezerva pa je sada Hrvatska glavni favorit za pobjedu.

"Sviđa mi se, najdraža mi je. Nadamo se da će pobijediti. Voljeli bismo sljedeće godine doći u Zagreb“, govore Ricky i Jason koji su iz Australije stigli na Eurosong u Švedsku.

„Ide na repeat, ne prestaje. Ako se sve zvijezde sklope u subotu kako treba, ja mislim da i hoće - mislim da je to - to“, dodaje Tamara iz Slovenije.

Pobjedu nam predviđaju svi - a kladionice i uvjerljivu. Pa mi već slavimo. Prvi puta otkako je Eurosonga, održat će se javno gledanje finala u Zagrebu, javna televizija navodno je razgovarala s Arenom oko organizacije već se priča o bukiranim hotelima, a jedan ugostitelj je Baby Lasagni posvetio jelo. I ne, nije riječ o lazanjama nego kolaču s jagodama i paprenjacima.

„Nisu mi lazanje bile dovoljno uzbudljive za to, za ovo mi je trebalo nešto uzbudljivije, zato je taj spoj slatkog paprenog, soli, paprenjaka.. A ideja je došla tako što sam i ja došao sa sela i podsjeća me na moj život“, objašnjava nam ugostitelj Marin Medak.

Ako Lasagna pobijedi, Rim Tim Tagi Dim kolač ovdje zauvijek ostaje na meniju. „Šaljemo u inozemstvo svima da glasaju, moramo ovo dobit, ja mislim da je ovo kao kad je Ivanišević na Wimbledon došao kao autsajder“, dodaje Medak.

A Hrvatska najviše voli takve priče. Pa ne čudi da svi žele sudjelovati. Na društvenim mrežama zato se šire poruke u stilu: tko može neka ode do prve benzinske u Sloveniji i kupi njihovu SIM karticu da svi mogu glasati.

„Ja sam se počeo smijati, jer je ustvari dobra ideja. I tehnički može funkcionirati. Znači ja odem preko granice, kupim karticu, prijavim se i glasam kao Slovenac? Važno je stranu karticu aktivirati u zemlji gdje ste je kupili, pa je onda u Sloveniji recimo morate aktivirati, vratite se u Hrvatsku i mreža misli da ste Slovenac“, govori nam telekomunikacijski stručnjak, Đuro Lubura.

Valjda susjedima neće biti sumnjiva velika potražnja za njihovim brojem. A cijela ova euforija, u kojoj su čak i heklani tabletići ponovno hit, do sada nije viđena, barem ne za jednog hrvatskog predstavnika na Eurosongu.

„Godinama nismo vidjeli ovako nešto iz jednostavnog razloga: zato što, usudio bih se reći, Hrvatska zadnjih 20 godina nije privukla globalnu pozornost i nije imala realne šanse za pobjedu“, objašnjava nam komunikacijski stručnjak, Božo Skoko.

Duh nogometnog prvenstva

I sve nekako podsjeća na duh nekog nogometnog prvenstva. A kad smo kod toga, Italija je 2021. osvojila dva najvažnija europska trofeja: Eurosong i nogometni Euro. Pa vam eto znaka: ako Baby Lasagna pobijedi u Švedskoj, znate što slijedi Modriću i društvu.

„Hrvati vole natjecanja, iako mogu, jer kad su u pitanju Vatreni, nemamo puno utjecaja, ali ovdje mogu svi dati mali obol toj pobjedi“, dodaje Skoko.

O euforiji smo razgovarali i s još jednim pjevačem koji zna kakav je osjećaj na Eurosong pozornici.

„Daj sve od sebe, ne bavi se kladionicama, pusti druge da se klade, ja ti u povjerenju kažem da će sve dobro ispasti. Baby Lasagna world is at your feet, razvali i uživaj“, poruka je to koju je poslao Goran Karan koji je Hrvatsku na Eurosongu predstavljao 2000. godine.

A možda za uspjeh neće biti potrebni autobusi Hrvata koji idu po SIM kartice u deželu, jer kako jedna numerologinja za večernji list predviđa, njegov datum rođenja i datum sutrašnjeg nastupa, u brojevima znače - veliki uspjeh.

„Kad uzmemo broj rođenja, zbrojimo brojeve, svedemo na jedan broj i dobijemo broj 9. A što je 9? 9 je karizma, snaga i prodornost. Kad zbrojimo datum nastupa opet dobijemo broj 9. TO znači da će okolnosti u kojima nastupa i energija ići njemu u korist“, za Večernji list je objasnila Dea Devidas, numerologinja.

A kada smo već kod brojeva. Na današnji dan prije točno 35 godina Eurosong je osvojila zadarska grupa Riva. To je bio prvi i posljednji put da smo Eurosong doveli u Hrvatsku i to baš ovdje u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski.

Očekuje se da ćemo ga drugi put ugostiti u Areni Zagreb. Pitanje je samo, hoće li stvarno kako neki nagađaju, legendarni voditeljski par, Olivera Mlakara i Helgu Vlahović zamijeniti Severina i Goran Višnjić.

