Politički komentator o napadima na strance: 'Oni crnče, ljudi u crnom ih napadaju. Sramotno!'

Politički komentator Krešir Macan komentirao je napade na strane radnike u posjednje vrijeme.

Ima li konkretnih i jasnih osuda ovakvih napada koje viđamo sve češće?

Čuli smo jedino ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i de facto jedino policiju da su to osudili. Ali u nekoliko dana od napada bila je i sjednica Vlade i bila prilika da se nešto kaže pa se nije reklo.

Mislim da ovakve stvari treba osuđivati, treba zatvarati ljude, jer - dočekali smo došli? Došli smo do toga da ovo što ih vrijeđaju više OK nije više manje, ali može se očekivati pojedinci. Oni idu njih sustavno pljačkati - naruči cigarete i neć platiti. To što ih vrijeđaju se može više-manje očekivati. Ali oni ih idu sustavno pljačkati - naruče cigarete, ne plate. Voze se u taksiju ne plate i još vrijeđaju. Računaju da su oni stranci i dok se oni snađu… neće ni prijavti. I misle da je lakše njih pljačkati. E, to je uopće sramotno, na to moramo reagirati. Ali da se ide pljačkati slabije. Tko će onda uskoro biti (idući op.a) - naša djeca?

Znači, potrebna nam je snažnija osuda koja ne dolazi samo onda od ministra unutarnjih poslova, nego i od Vlade?

I o Vlade i od svih institucija treba reći - To su ljudi koji pošteno rade! Njih napadaju neradnici. Oni crnče, a onda ih napadaju ljudi u crnom. Imamo katastrofu.

Snimku s Jaruna Suverenisti na desnici pokušavali su iskorstiti da stranci ganjaju mlade, da ih treba deportirati. Brzo ih je policija demantirala koja je objasnila što je na snimci. Upozorila je građane da ne nasjedaju na takve pokušaje manipulacije. Koliko toga ima - pokušaja da se na širenju straha da se zarade jeftine političke poene i to na širenju straha?

To rade ekstremno desne stranke i to treba osuditi i zato je potrebna šira osuda. Ne samo da policija kaže da će ih kazniti s petnaest dana pritvor. Svi trebaju osuditi - to nije prihvatljivo. To nije dobro, to nam ne treba. Mi smo jedna od najsigurnijih zemalja u svijetu po pitanju turizma. Ako se ovo nastavi, nećemo biti. E onda ćemo platiti veliku cijenu.

Pitali bismo i Domovinski pokret što misli o ovoj temi, ali čini mi se da imaju svoje vlastite brige. U ratu su Penava i Radić . Što misliš tko pobjeđuje?

Nažalost prema medijima ne možemo ništa suditi. Broje se glasovi delegata. To je delegatski sustav i znat ćemo sve u subotu.

Raspad stranke?

Bit će. Onaj tko izgubi neće ostati.