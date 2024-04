Možda ga vi ne znate tko je, ali vaša djeca sigurno znaju. Ime mu je Igor Panić, poznatiji je kao Nucci. A da su za njim ludi mladi u Hrvatskoj, govori nam to da je svojedobno držao vrh naše Billboardove ljestvice. Najviše s proslavio s pjesmom "Bebo".

"Ta pjesma "Bebo 1" je pjesma koja me probila i nekako me prati onako, ja to gledam kao nek stub, kao kičmu moje karijere", rekao je Nucci.

Nucci je na trap sceni tek 5 godina, a već za nekoliko tjedana nastupit će u dvorani na kakvu mnogi izvođači čekaju godinama. U zagrebačkoj areni neće biti sam, na trap koncertu pjevat će i mnogi drugi među kojima i Voyage, Desingerica i Corona.

"Već dugi niz godina nastupam u Zagrebu i uzbuđen sam zbog svega šta se dešava i stvarno mislim da će arena biti neka kruna sve te ljubavi i konekcije između nas i publike iz Zagreba i Hrvatske", rekao je Predrag Miljković, poznatiji kao Corona.

A jedina dama među treperima na koncertu u svibnju bit će Zera, pjevačica romskog podrijetla.

"Jedva čekam iskreno da dođem ovdje. To svima govorim. I privatno i poslovno. Meni je iskreno hrvatska publika - najjača. Koji god nastup da sam imala u Hrvatskoj, svi su pjevali, uvijek je bilo puno, pre pre prefina publika", rekla je Marina Pezerović, poznata kao Zera.

Da je glazba iz susjedstva dobrodošla u Hrvatsku, Uvjerili smo se i na prepunim koncertima Aleksandre Prijović. Ali iako smo u 21. stoljeću, posljednjih godinu dana svjedočili smo mnogim zabranama ili pokušajima zabrana narodnjaka.

"Glupost. Mislim bilo gdje u svijetu bilo tko da brani neki koncert. Nisu to pjesme koje šire neku mržnju, nešto", smatra Nucci.

"Mislim da ta muzika konkretno nema nikakve konotacije skrivene, mislim da je to stvarno za zabavu, i mislim da muzika tome treba i da služi", govori Corona.

Pjevaju o alkoholu, luksuznim automobilima, jahtama, satovima, šminki i štiklama. I zbog takvih tekstova mnogi smatraju da se trapom može baviti svatko. To je autotune, ne moraš imati ni sluha, to nije ni muzika, neke su od predrasuda.

"Brdo ljudi koji me sreću su u fazonu znaš ono, ma šta vama lagano, staviš autotune, voziš Mercedes i eto para. Mislim da to može reći samo netko tko nikad nije bio u studiju i nikad nije snimao", obašnjava Corona.

"To sve pratim i čitam kako se pljuje ovo, kako se pljuje ono. Ja tu dižem ruke i ne govorim ništa, jer šta - autotune može da se ubaci i u narodnu pjesmu npr", govori Zera.

Znamo da trap iz Srbije dominira hrvatskim top ljestvicama, pa nas zanima slušaju li i susjedi - hrvatsku muziku?

"Volim da slušam Severinu, Grše, eto to slušam", rekla je Zera.

"To je Grše, to je Hiljson, to su Kukusi", govori Corona.

"Lijepe su mi one starije pjesme. Oliver Dragojević, Gibonni, Petar Grašo mi je super", rekao je Nucci.

Budući da Nucci već ima duet sa Severinom, možda sljedeći bude s Grašom. Nikad ne znate.