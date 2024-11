Nije Vidošević jedini, ima još takvih u Lijepoj Našoj. Bili su na vrhu pa završili u zatvoru

A taman danas je stigla pravomoćna presuda od 8 godina zatvora čovjeku koji je bio cijenjen i moćan čelnik gospodarske komore, koji je dijelio važne savjete o inflaciji i poduzetništvu. Tepali su mu da je hrvatski George Clooney, a 200 tisuća ljudi biralo ga je za predsjednika jer je govorio da osjeća kako ova zemlja može mnogo bolje.

A Nadanu Vidoševiću, stvarno je bilo puno bolje nego nama. U podrumu je skrivao prepariranog medvjeda, a u vili imao 25 zahoda. IZ HGK je izvlačio milijune, a novcem Kraša kupio si je bager. Ima u Hrvatskoj još takvih: bili su na vrhu, pa su završili u zatvoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednik Hajduka, ministar – a onda gotovo dva desetljeća šef HGK. Splitski George Clooney umalo je postao predsjednik države. Živio život, svi su ga voljeli i on je volio sve – pogotovo nilske konje, slonove, lavove, krokodile. Nakon uhićenja u podrumu mu je pronađen kultni preparirani polarni medo. Danas samo 11 godina poslije uhićenja – stigla mu je i pravomoćna presuda. Mora vratiti novce, između ostalog i 4 i pol milijuna eura svojoj komori.

"Ako ne plati onda se pokreće ovršni postupak na cjelokupnu njegovu imovinu", rekao je odvjetnik HGK-a, Fran Olujić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tri i pol godine već je iza rešetaka – službeno bi trebao odležati do 2029. – ali vjerojatno će ga pustiti i prije.

Sanader, Todorić, Mamić, Bandić – četverolist moći. Krem de la Krem drmali su Hrvatskom. Nultih godina dvadesetog stoljeća na vrhu, desetih su uhićeni. Korupcija? Gospodarski kriminal? Ja? Molim? Ma kakvi, nema kod mene ništa ilegalno - mene se politički proganja - svi redom su tvrdili isto na ovaj ili onaj način.

"Ti si jako bezobrazan, ti si jedan mućki provokator", odgovorio je Zdravko Mamić na pitanje novinaru o njegovim kaznenim djelima davne 2015. godine.

Ravnatelj HRT, kralj Adventa, šef JANAF-a, pročelnik Groblja, dekan Fakulteta, direktor u INI. Sve redom smo vidjeli. Od SDP-ove moćne županice, gradonačelnika, do HDZ-ovih načelnika, ministara i ministrica i državnih tajnica. Lista palih moćnika je beskonačna. Juha od bikova repa i milijuni subvencije za vinariju…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa opet ponavljam svi su dobili novce, pa tako i ja", branio se nekoć ministar Tomislav Tolušić kada je upitan je li ga se preferiralo u podijeli sredstava za izgradnju vinarije.

Josipa Rimac je tvrdila da nikada nije pogodovala investitorima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da, naravno sve je uvijek izmišljeno. Sati i sati televizijskih arhiva puni su ovakvih kadrova pretresa, privođenja - vječno ponavljamo slične preglede, no je li to dobro ili loše? Znači li to da je kriminala toliko puno ili da za njega odgovaraju i oni na navišim pozicijama.

"Uhićenja ovise o tome koliko toga zaista ima, ja ne mislim da ima uhićenja onoliko koliko toga u našem društvu doista ima, naš pravosudni sustav kaska za realitetom", rekao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

"To je znak da korupcije ima puno, ali je to isto tako znak da institucije ipak funkcioniraju", smara Olujić.

Funkcionira i korupcija na nižim razinama, od stanice tehnički pregled, do preprodaje studentskih domova. Imamo i strategiju protiv korupcije i dan borbe protiv korupcije – i softver za prijavu. Ali – još uvijek je tu. Korupcija - to sam ja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Toliko se usadila u srž Hrvata i da se korupcija iskorijeni od najnižih primjera, ali kad sam betežen i treba mi bolnica, ako imaš nekoga dobro bu došlo", rekao je početkom godine gradonačelnik Orosavlja, Viktor Šimunić.