Miro Kovač pojasnio Putinovo zveckanje nuklearnim oružjem: 'Mi ćemo vas 'roknuti' ako...'

Da s teritorija Rusije prema Ukrajini krene nuklearni projektil, kako se čini, nikad nije bilo bliže. Ruski vladar je izjavio da će razmotriti upotrebu nuklearnog oružja, u slučaju napada raketama, avionima i dronovima na njihov teritorij.

"Agresija na Rusiju sa strane bilo koje države bez nuklearnog oružja, ali uz sudjelovanje ili potporu države s nuklearnim oružjem, smatrat će se zajedničkim napadom na Rusku Federaciju", rekao je jučer Vladimir Putin.

Ili, prevedeno na narodski jezik. "To je poruka političkom Zapadu, Amerikancima, Britancima, Francuzima, mi ćemo vas "roknuti", ako vi budete preko Ukrajine pokušali nas napasti, misleći tu na teritorij same Rusije", tumači bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Izjava stiže baš prije nego što će se u Bijeloj kući sastati Volodimir Zelenski i Joe Biden, kojem će Ukrajinac iznijeti, kako ga je najavio, "plan pobjede", točnije tražiti daljnju pomoć u oružju, a i dozvolu za udare na Rusiju dalekometnim oružjem sa zapada. Prije toga na Općoj skupštini UN-a upozorit će da agresor planira napasti ukrajinske nuklearke.

"Svaki napad projektilom ili dronom, svaki kritični incident u energetskom sustavu, mogao bi dovesti do nuklearne katastrofe. Takav dan nikada ne smije doći", rekao je Zelenski.

Odraz Putinove slabosti?

Kraj rata je bliže nego što se misli, tvrdi Zelenski, Biden daje novi paket od osam milijardi dolara pomoći, uz naglasak da je Ukrajina vratila više od polovice teritorija kojeg je Rusija okupirala na početku rata. A i stručnjaci vjeruju da su Putinove prijetnje više odraz slabosti i da mu ništa ne donose ni u geopolitičkom ni vojnom smislu.

"Kina ni u kom slučaju ne bi dobronamjerno gledala na bilo kakvu upotrebu nuklearnog naoružanja od strane Rusa. S jednom, dvije pa i s deset nuklearnih bombi Rusija ne bi dobila rat, ne bi okrenula situaciju u svoju korist nego bi samo isprovocirala znatno veću reakciju sa Zapada", smatra vojni komentator Telegrama Goran Redžepović.

Ima Rusija na Zapadu i fanove, među njima je možda najveći bivši američki predsjednik, koji je na sinoćnjem skupu hvalio Ruse kako su porazili Hitlera i Napoleona, Zelenskog i Bidena nije hvalio nikako.

"Nije ni on anđeo. Sve je to takav užas. Jednostavno ne znaju što učiniti. Zarobljeni su u situaciji. To je tužno. Jednostavno ne znaju što učiniti, jer Ukrajine više nema. To više nije Ukrajina", rekao je Trump svojim pristašama.

Ne čudi zato što Zelenski od Bidena očekuje "stvaranje povijesti" u zadnjim mjesecima u Ovalnom uredu, jer u slučaju da Trump ponovno postane predsjednik, perspektiva bi se mogla promijeniti i Americi i Europi.

"On će pokušati, ako bude izabran, napraviti deal, pozvati Zelenskog i Putina da to naprave, a ne bude li išlo, pokušat će nametnuti deal koji će ipak biti na liniji američkih interesa. Američki interesi su kakvi - da Ukrajina bude slobodna i suverena država", vjeruje Miro Kovač.

I to je najbolji scenarij. Budućnost je, dakle, neizvjesna. Ruske rakete padat će na ukrajinske gradove i u idućim danima i tjednima. Koliko će duboko ukrajinski projektili letjeti u Rusiju pitanje je koje bi Kijevu moglo donijeti prevagu, ali i aktivirati najgori scenarij, onaj gdje se prvi put nakon Nagasakija koristi nuklearna bomba.

