Konačno svoj na svome. Baby Lasagna, Istrijan koji je ujedinio Europu, vratio se u svoj Umag.

"Hvala vam, hvala! Što god da kažem bit će malo za reći, ali hvala do neba što ste došli ovdje, što ste nas došli podržati u tako velikom broju", poručio je Marko Purišić nakon čega su okupljeni počeli skandirati njegovo ime. Tisućama ljudi nije smetala kiša zbog koje se Markov doček skoro premjestio u dvoranu. Plesalo se i na Trgu, pa i na krovu.

"Ne znam što da kažem, meni je bio super show, ponosan sam na Marka i nemam riječi", poručio nam je Noel. Oduševljeni su i Dubravka i Noa koji su na doček potegnuli iz Rijeke. "Imali smo vremena za izlet. Prijateljica je luda za Lasagnom pa Rim Tim Tagi Dim", zaplesao je Noa pred kamerama.

S Eurosonga u školu

"Jako sam sretna što je to tako skroman i drag dečko", nahvalila je Baby Lasagnu Ivona, a riječi hvale imala je i za bubnjara Matiju. "Tako mlad dečko i veliki uspjeh. Svaka čast", dodaje.

Matija je 19 napunio tek prije nekoliko dana u Malmöu. Za koji tjedan će na maturu pa je s Eurosonga požurio ravno u školu.

"Svi su mi čestitali i bili su ponosni na mene, pitali su me kako mi je bilo", govori bubnjar Matija Klaj i priznaje da je malo umoran. "Čekam da mi sve sjedne, ali jako sam sretan i zahvalan što sam imao tu priliku.", ističe.

Što su napravili za Hrvatsku, ali i Europu, još nisu svjesni ni ostali članovi Lasagna tima.

"Ovo je šok, ali prekrasno je. Drago nam je da možemo uveseliti ovoliko ljudi", poručuje gitarist Dino Josipović.

Marko je konačno doma

Plesačica i koreografkinja Luana Kličić sretna je što su mogli pozdraviti Umažane, Istru, Kvarner i Sloveniju na dočeku, dodajući da je puno ljudi došlo na tamošnji doček. "Došli smo doma, sad smo se malo rasplesali, svi su jedva čekali vidjet Marka, svi su jako uzbuđeni", kazala je.

Među tisućama fanova našao se i poseban Markov obožavatelj. Također istarski glazbenik, Alen Vitasović, u Umagu ga je čekao još od popodneva.

"To je stvarno pjesma u trendu, koja je uspjela, koja je po meni jako fora i bio sam uvijek uz njega, bez obzira na to što je iz mog kraja. Sve scile i haribde, sve je on izdržao sam samcat, mlad dečko. Naprijed, victory", zaključio je Vitasović.

Da je još nervozniji nego u finalu Eurosonga, Baby Lasagna priznao je na svom Instagramu. Ali kako bi se Baby Lasagna osjećao baš kao kod kuće, organizatori dočeka ranije su zamolili fanove da Marka ne traže selfije.

Tabletići, odnosno istarski čentrini, čekali su ga na glavnom umaškom trgu još od finala. Ali zato su ga njegove mačke čekale još i duže. Stipe, Branka i Gertruda više ne moraju brinuti, Marko je konačno došao doma.