Mate Mijić na inauguraciji Trumpa upoznao Isusa. Elon Musk i dignuta ruka? 'Ako počne raditi probleme...'

Direktno iz Washingtona u Direkt kod Mojmire Pastorčić stigao je jedan od rijetkih Hrvata koji su bili na inauguraciji Donalda Trumpa RTL-ov analitičar Mate Mijića.

Vidjeli smo u javljanju da nosiš kapu MAGA (Make American Great Again), kako si je nabavio?

Jesam. Imam jednu već osam godina, a ovu najnoviju verziju sam kupio ovom prilikom.

Imamo mi jednu redakcijsku koja je koštala 25 dolara, ali pronašla sam je danas da je 'made in China'.

Puno su skuplje danas, zapravo su dvostruko skuplje nego prije osam godina, što je dokaz te inflacije protiv koje se ljudi bune. Originalne kape, kad je Trump krenuo u proizvodnju i prodaju - jer on je i distributer i trgovac - bile su američke proizvodnje. Ali kod količine su doslovno potrebni milijuni i tu se vidi taj veliki problem industrijske Amerike, a to je da kad krene sama nešto proizvoditi - em je skupo, em više ne mogu zadovoljiti količine.

Tako je i prodavao onu zlatnu Bibliju. Ali nije mu to baš dobro prošlo, isto je bila 'made in China'.

Trump je zvijezda među među predsjednicima, ima cijeli svoj asortiman koji prodaje. Sad vidimo i ove kriptovalute, tako da čovjek je dobar trgovac.

Inauguracija - što si tamo vidio i nećeš nikad zaboraviti, kako si se proveo?

Moram priznati da stvar koju si nikako kao Europljanin ne mogu posvijestiti je to koliko je razlika u mentalitetu. Vidio sam ljude koji su vrijedni desetke i stotine milijuna dolara u vrlo skupim odijelima i večernjim haljinama te kako plešu na Y.M.C.A. U tom sam trenutku bio u razgovoru s jednim vrlo uglednim konzervativnim autorom iz Francuske, koji mi je govorio kako bi ovaj konzervativni impuls iz Amerike mogao preliti na Europu i mogao bi nam donijeti štošta dobra. I onda kad je vidio kako plešu na Y.M.C.A, rekao je: 'Zaboravi sve što sam rekao'. Europa se možda sve manje može se uspoređivati s Amerikom u gospodarskoj moći, a u političkoj moći se nikad nije ni moglo uspoređivati. Ali još uvijek imamo više stila, to je definitivno dobro.

Foto: RTL Direkt

Neobično je da je zapravo ta neslužbena gej himna postala himna Trumpa i da su Village People nastupali na inauguracijskom balu?

Što da kažem? Ja sam bio u jednom poprilično katoličkom društvu i svi su isto postavljaju pitanje kako je to moguće. Ali to je Donald Trump.

Koga si upoznao?

Isusa sam upoznao" Bio je Jim Caviezel, zvijezda Mel Gibsonove "Pasije". Bio je u društvu u kojem sam bio i ja. Navratio je i Donald Trump mlađi s kojim sam se imao priliku kratko rukovati. Također, razgovarao sam i s predsjednikom Predstavničkog doma Kongresa Mikeom Johnsonom. Više puta sam razgovarao veleposlanikom SAD-a u Vatikanu Brian Burchom. Jako puno sam upoznao kongresnika i industrijalaca.

Rekao si da je dosta slavljenička atmosfera u Washingtonu. Hoće li to potrajati?

Ja sam to usporedio s atmosferom u Hrvatskoj nakon Oluje. Velika su očekivanja. Jedan osjećaj da se jedno staro poglavlje loše poglavlje zatvorilo. Očekivanja su velika. Ljudi koji podupiru Donalda Trumpa računaju, ne samo da su pobijedili demokrate, nego i republikanski establišment i da svi oni, koji su im donijeli loše u posljednjih nekoliko godina ili desetljeća da su sada prošlost i da dolazi jedno novo vrijeme. Očekivanja su doista golema. Ako Donald Trump u prve dvije godine ne ostvari nešto od tih velikih obećanja, onda će se očito gorčina nagomilati. Zapravo njegov čisti mandat, a doista čovjek ima čisti mandat, trajat će godinu i nešto da pokuša ostvariti dio svojih obećanja prije početka kampanje za međuizbore.

Foto: RTL Direkt

Svi američki mediji su dosta kritizirali Joe Bidena što je 22 minute prije kraja svog mandata pomilovao pola svoje obitelji. Međutim, Donald Trump, koji je bez ikakve razlike pomilovao ljude, koji su tukli i napadali policajce, sve ih je pustio na slobodu, kao i vođu "Proud Boysa". Što kažeš na to?

Moji prijatelji iz Republikanske stranke rekli su mi da postoji dio ljudi koji su dosta nezadovoljni time, recimo,njegova šefica kabineta Susie Wiles. Policija se otvoreno buni protiv toga. Ona spada u te umjerenije i ona smatra da je ta tema toksična i da se on u nju uopće ne bi trebao petljati. Ali Trump je očito želio vratiti za lojalnost dijelu tih ljudi. Istrage su pokazale i sudovi su srušili dobar dio tih presuda, tako da se pokazalo se da je tu bilo puno sigurnosnih propusta. I onda je to Trump odlučio napraviti (pomilovati ih opa.), očito iz jedne lojalnosti prema toj bazi koja je na trenutke bila jako naelektrizirana.

Tebi to nije bilo sporno?

Pa ne radi se o tome što je meni sporno ili nije. U Europi bi to jako teško prošlo. U Americi je trenutačno stanje tako uzavrelo i polarizacija je tako velika da je stvarno došlo u sferu da je sve dopušteno, pa tako i ovo će problematizirati dio ljudi, ali mu neće uzeti kao neoprostiv grijeh.

Foto: RTL Direkt

Episkopalna biskupica je rekla Trumpu da pokaže milosrđe, a on joj je jako grubo odgovorio.

Gospođa je imala politički govor pa je dobila politički odgovor.

Ali osobne uvrede?

Donald Trump to ne oprašta, pogotovo u tom trenutku koji je za njega jako bitan gdje on ne očekuje nikakve otpore, a pogotovo prozivanja. Često ga se i nepravedno proziva za nekakvu mržnju i netoleranciju prema manjinskim skupinama koje Donald Trump osobno nikad nije pokazao. Dakle, tu se pokušava nekakve tuđe agende prišiti Donaldu Trumpu i njega označiti kao nekakvog vođu iz Mordora, kao nekakvog novog Saurona, što Donald Trump u smislu odnosa prema manjinskim skupinama sigurno nije.

Međutim, najavljuje deportirati ilegalne migranate. I biskupica ih je nabrajala - to su ljudi koji rade noćne u bolnicama, koji čiste urede. Kako misliš da će stvarno biti izvedivo napraviti masovne deportacije?

Dosad je najveći deportacijski val odradio Barack Obama. To su isto bili milijuni ljudi, samo se o tome malo priča. Ja sumnjam da će Donald Trump deportirati sve ilegalne imigrante. Ali moramo biti realni - puno ljudi koji su došli u Ameriku legalno doista rade noćne smjene i nisko plaćene poslove i doista su dodatno ugroženi beskonačnom ilegalnom migracijom. Dakle, osim što im pada cijena rada i što sve teže preživljavaju, u toj masovnoj ilegalnoj imigraciji ima svakakvih ljudi i kriminalaca, ali i ljudi koji se silom prilika odaju kriminalu kad dođu u Ameriku jer nemaju od čega živjeti. Dakle, i njihove zajednice, njihova susjedstva postaju sve nesigurnija, tako da onaj najniži sloj ljudi koji najteže živi zapravo najviše pati od ilegalne imigracije, a bogate se veliki industrijalci koji zapravo jeftino plaćaju radnu snagu.

Foto: RTL Direkt

Što misliš o Elonu Musku - je li ono stvarno bio nacistički pozdrav?

Nije bio, čovjek je visoko digao ruku da ga vide i na Marsu jer želi kolonizirati Mars. Mislim da Elon Musk ima jedan veliki izazov pred sobom, a time i cijela Trumpova administracija. Koliko sam ja imao za čuti, ljudi ga smatraju doista 'x' faktorom u Trumpovoj pobjedi. Dakle, netko tko je možda i odlučio izbore. On ima ogromnu neformalnu političku moć, ali politički prostor traži određene uzuse ponašanja. Zabavljanje u klubovima dok se pije viski, puše kubanske cigare? Morate paziti na svaki svoj potez. U političkom prostoru se to mora i to će Elon Musk ili morati naučiti ili će u nekom trenutku sigurno doći do određenih situacija koje će i Donaldu Trumpu postati problem, a onda možda između njih dvojice zatruje odnos.

Znači da to neće dugo trajati?

Ako počne stvarati političke probleme, u nekom trenutku Donald Trump mort će donijeti odluku što s time. Elon Musk sad ima veliko povjerenje, ali nije izabran ni za što, on nije biran izravno od ljudi.On ima veliku moć koju netko u nekom trenutku mora staviti u neki okvir.