GLAVNA ATRAKCIJA / Lude snimke s avionske piste. Pogledajte što turisti rade samo da bi napravili dobru fotografiju...

A sad neobična i poprilično opasna atrakcija na grčkom otoku Skiathos. Njihova zračna luka poznata je po kratkoj pisti, udaljenoj nekoliko metara od mora pa vam avion doslovno, prolazi iznad glave. A kada se to već događa, zašto to ne doživjeti iz prve ruke. Misli tako sve veći broj turista koji se nađe ondje. Pa to izgleda ovako. Na par metara, grupica ljudi s mobitelima oduševljeno čeka polijetanje aviona. A kada se upale motori, snažni vjetar ih baca u stranu, a u glavu im leti šljunak. Ali očito nitko ne vidi ništa opasno i ludo u tome jer ova adrenalinska pista je postala jedna od glavnih atrakcija Skiathos.