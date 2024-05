Na vrhuncu smo doživjeli tuču, snažan vjetar i naglu hladnoću. A niti sat vremena ranije sreli smo se podno Kalnika s Brunom Fantulinom, jednim od naših najpoznatijih lovaca na oluje, i lovili zadnje zrake sunca prije oluje.

"Volim da se razvedri prije samog dolaska nevremena, zbog same energije. Prošao je pljusak prije nekih pola sata i sad se razvedrilo, čak je okrenuo vjetar na istočnjak, tako da je ovo idealni recept za kvalitetnu oluju", rekao nam je Bruno. Pitali smo ga mogu li laici, gledajući oblake, prepoznati da dolazi stvarno izražena oluja. "Teško, obično baš u ovakvim situacijama kada je potpuno vedro kažu 'došla je iznenada', a zapravo nije došla iznenada, došla je s nekom namjerom. Ovo je sada multićelijska oluja, i ona zahvaća puno šire područje, tako da očekujem i tuču. Možda ne ovdje, ali sigurno na nekom području", objasnio nam je Bruno Fantulin.

Sjeli smo u auto i krenuli prema vidikovcu na vrhu. Bruno u autu nema nikakvu jako sofisticiranu opremu, zapravo običnu aplikaciju koja prati grmljavinu. Naravno, kaže, "ne volim kao Ameri imati laptope i slično, jer me to samo sputava, a i nije baš pametno gledati u to kad si sam i voziš, dovoljno me oblaci ometaju u vožnji".

Idealan scenarij za lovca na oluje jest doći dovoljno rano na lokaciju s koje se želi snimati. Naravno, uz sve mjere opreza. "Samo treba biti hladne glave, što je jako teško, pogotovo kad ide ovako nešto. Trebaš se skoncentrirati jer, naravno, krajnji cilj je da dobiješ što kvalitetniju fotografiju. Prije mi je bio cilj samo uhvatiti munje, sada hoću i da prednji plan bude lijep, kao što je bio prošle godine u Zagrebu", kaže Bruno.

Kad se dođe na mjesto, vadi se oprema, dva stativa za dva fotoaparata, jednog za fotke, drugog za timelapse. "Uvijek kažem 'siguran sam da će biti nešto', i uvijek bude nešto, ali što će to biti, hoće li biti fotogenično, to nikad ne znaš dok ne dođe situacija. Možeš procijeniti otprilike. Jako je bitno isto tako biti blizu skloništa, u ovom slučaju automobila. Svakako nije preporučljivo ljudima da, kad vide stormchaserse u Americi ili večeras nas na televiziji, da samo uzmu fotoaparat i odu fotografirati, već je vrlo bitno prvo se educirati", rekao nam je Bruno Fantulin.

I minute zbog kojih smo došli su stigle. Fotoaparat osjetljiv na bljeskove krenuo je okidati, a mi smo mogli znati što nas očekuje, hoće li ova oluja biti posebna. "Mama zna reći, 'pa dobro, zašto ideš uvijek jedno te isto loviti?', ali nije jedno te isto, svaki put je drugačije. Sad je drugačije, evo nema nekih lijepih struktura, ali je dobra drama. I mogla bi koja munja udariti i ovdje ispred. Evo, možda sad dok govorimo", priča Bruno.

I kako to bude s prirodom, oluja je učas stigla naizgled nadohvat ruke. "Pogledaj kako se rotira, ovo ide prema nama gornji dio, a ovo ide prema lijevo. Ovo je sve linija, kontrast samo takav. A ovo će biti tuča, pogledaj ovo, to je tuča sigurno tamo", objašnjavao nam je Bruno. Stanje se mijenjalo u sekundama.

Minutu poslije krenulo je padati i još jače puhati, bilo je vrijeme za zaklon. I za još koju minutu, krenula je tuča. Rekao sam Brunu da smo dobili idealan završetak. "Baš će biti idealan završetak kad mi razbije staklo", šalio se on.

Staklo je ostalo cijelo, oluja je prošla. Bit će ih idućih mjeseci još, a sve ih je najbolje dočekati kod kuće. Kako su izgledale ispred fotoaparata doznat ćemo - upravo zbog lovaca.

