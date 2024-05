Nedavno je auto propucan još jednoj utjecajnoj osobi u Hrvatskoj i novom šefu Državnog odvjetništva, Ivanu Turudiću. Može li spasiti posrnuli DORH? To je tema za gosta RTL Direkta, Ljubu Pavasovića Viskovića.

Što je to trulo u DORH-u?

"Što je trulo u DORH-u? Pa, fali ih 25%. Dakle, svaki četvrti službenik koji bi tamo trebao raditi ne postoji. Četvrtina mjesta je prazna. Ljudi su demoralizirani, oni koji rade zapravo ne rade svoj posao na način na koji bi trebali, nego ono što ja kažem - bore se da prežive dan, dakle da uspiju nekako odraditi svoje radno vrijeme, da ne naprave nekakvu grešku zbog koje će završiti na stegovnom postupku. Puno je problema. DORH je zapušten već dugo dugo godina, na vrijeme se nije razmišljalo o tome odakle će se crpiti novi kadrovi, tko će biti novi zamjenici... Sredstva su zastarjela, Dakle, nemate ljude koji pišu, nema daktilografije. Svega fali. I sada je jedan veliki posao pred nekim tko će imati eventualnu ambiciju to rješavati".

Ono što javnost vidi zna je da padaju optužnice, da padaju neka vještačenja koja smo skupo skupa platili, da se poništavaju neke presude u velikim slučajevima. Je li išta od toga može promijeniti Ivan Turudić?

"Zapravo sam po sebi ne može promijeniti ništa. Dakle, sve to skupa se može promijeniti ukoliko, naravno, bude postojala politička volja i zrelost cijelog društva zapravo da krene u te promjene i da se cijela ta priča privede nekakvom sretnijem postojanju. On sam neće napraviti ništa bitno. Međutim, u nekakvoj sinergiji ukoliko bude i drugih čimbenika u prvom redu mislim na ministra pravosuđa, na premijera, na Vrhovni sud, na stručne ljude upravo u pravosudno javnosti, tada bi eventualno moglo biti nekakvih pomaka, međutim, ne u kratkom roku. Dakle, ovo sve skupa se izgrađivalo desetljećima tako da će i popravak trajati jako dugo godina".

Upozorili ste na neke probleme, rekli ste i razrađivali su se desetljećima. Tko je kriv što smo sad ovdje, što je stanje takvo?

"Ja vam volim reći da obično kada se formira Vlada, pa onda. Doduše, to sad nije slučaj. Dakle, ne mislim da je to za ovu Vladu. Ali, kada se onda odlučuje tko će biti ministar pravosuđa, to nekako uvijek dođe zadnje na red, nikoga nije pretjerano briga što se događa s pravosuđem. Druga stvar, pravosuđe je relativno mali broj ljudi i vrlo je zgodan i spretan krivac za sve što se loše događa u društvu. Zašto smo korumpirana država? Zato što ne funkcionira pravosuđe. Zašto ima puno kriminala, zato što ne funkcionira pravosuđe. Dakle, uvijek je jako lako natovariti stvari na pravosuđe i sakrit se iza njega na neki način".

Što je po vama ta prva i najvažnija stvar s kojom se u koštac treba uloviti Ivan Turudić?

"Kada procjenjujete nečiju politiku i nečije odluke uvijek gledajte kadrove. Dakle, kadrovska politika je uvijek najvažnija i ukoliko on uspije riješi taj manjak ljudi koji je zapravo zastrašujuć, tada će vrlo vjerojatno biti na nekakvom dobrom putu da donese nekakav pozitivan pomak. Ljudi vole razgovarati o tome i govoriti u javnosti, treba rješavati korupciju, treba rješavati ovo, treba rješavati ono. S kim će se rješavati korupcija ako nemaš kadrove na državnom odvjetništvu? Dakle, prvo kadrovski ekipirati, kako će to napraviti, ne bi mu htio biti u koži".

Turudić je bio jedna od glavnih tema predizborne kampanje, bio je i zvijezda grafita. Zanima me koliko su ove sve stvari koje smo saznali, to prijateljstvo sa Josipom Rimac, viđanje sa Zdravkom Mamićem naštetile njegovom ugledu kao nekome tko se treba baviti ozbiljnim poslom?

"Sigurno da je on na svoju poziciju nosio ozbiljnu prtljagu i on je u javnosti dobio, što bi se reklo, ozbiljne batine. To su sigurno stvari koje ga jako opterećuju i s jedne strane, čak mislim da to u cijeloj ovoj priči nije loše i upravo zbog toga što je njegov dolazak na tu poziciju bio vrlo bolan i vrlo na neki način tegoban, to će možda biti jedan uteg da stvari s njegove pozicije krenu u jednom dobrom smjeru. Dakle, on ima određenog kapaciteta i ja sam to u više navrata govorio, bez obzira na naše loše odnose. On ima u sebi supstancu da stvari pomakne i mislim da će sve ovo skupa što se događalo na neki način ga gurnuti u jednom smjeru koji čak možda na kraju balade i neće ispasti loš. Dapače, mogao bi ispasti dobar".

Kakva imate osobno očekivanja? Što mislite što će napraviti?

Od kadrova koji su politički imenovani u ovoj zemlji ne očekujem ništa. Idemo gledati dan po dan što ćemo raditi. Danas je napravio prvu stvar. Prva stvar koja je dobila dobar odjek u stručnoj javnosti, dakle imenovanje Svena Miškovića za ravnatelja USKOK-a. Kada on imenuje čovjeka za kojeg se zna da ga ne možeš kontrolirati, da je dobar tužitelj, na takvo mjesto, to je nekakav dobar znak. Prvi potez mu je bio dobar. Procjenjivati ćemo ga iz dana u dan".

Je li primjereno da je on politički imenovan?

"Ja ne znam zašto se bježi od toga da je izbor Andreja Plenković. To je jasno kao dan i sad se možemo u javnosti praviti da to nije tako, da su poštovane nekakve procedure koje su izmišljene. Međutim, uvijek je glavni državni odvjetnik politički izbor i on mora biti politički izbor".

Je li primjereno da ga predsjednik Republike vrijeđa? Jučer je Milanović rekao da mu je pravosuđe ušlo u jedno mračno razdoblje.

"Dakle, povijest Milanovića i Turudića je duga i njih dvoje se prepucavaju na raznorazne načine i govore jedan drugome stvari koje jesu za javnost i nisu za javnost i mislim da meni definitivno nije mjesto u njihovoj priči. Neka oni jedan drugome govore šta je god volja. Ja u tome sudjelovati sasvim sigurno neću".

Sad smo dobili novog prvog čovjeka koji se bori protiv svih kriminalaca, protiv zlikovaca. Zanima me je li Ivan Turudić, čovjek od kojeg kriminalci zaziru, od kojeg će se bojati svi ti korumpirani političari?

"Kriminalci i korumpirani političari ne bi trebali zazirati od nijednog čovjeka. Oni bi trebali zazirati od sustava. I dok mi ne uspostavimo sustav koji će prevenirati takve stvari i kada se dogode i ih sankcionirati ništa od svega toga skupa. Mi godinama imamo društvenu i političku volju da se obračunava s kriminalom i Hrvatska je objektivno govoreći sigurna zemlja. Zašto? Zato što postoji politička volja. S druge strane, nemamo volju da se obračunavamo s korupcijom. Korupcija, to smo vidjeli i u puno puno primjera, više nije zapravo politički problem i političko pitanje u ovoj zemlji i veliko je pitanje da li će DORH takav s takvim političkim zaleđem te s nedostatkom političke volje, imati snage i sredstava da se obračuna s korupcijom. Ne bi svi to htjeli. Vidjet ćemo da li će to tako i biti".

Tko je bio najbolji državni odvjetnik kojeg smo dosad imali? Je li to bio Bajić? Cvitan? Nitko?

"To je nastavak na što sam prethodno rekao. Postojao jedan mali period vremena jedan prozor, zapravo u zadnjih 30 godina kada je postojala politička volja da se obračunavamo s korupcijom. To je bilo doba približavanja Europskoj Uniji i zapravo najbolji i najuspješniji državni odvjetnik je onaj kojeg je ta dužnost zapala upravo u tom vremenu. Dakle, čak i nebitno tko je to bio imenom i prezimenom. Bitno je da je on imao podršku da radi ono što glavni državni odvjetnik mora raditi. To je bio Mladen Bajić".

Znači, on je bio najbolji

"Bio je najbolji jer je on jedini imao zapravo političku podršku da radi ono što je bilo potrebno raditi u ovom društvu. Tako da nismo mi prali zube zbog nas samih, nego zbog toga što nam dolaze gosti".