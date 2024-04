Već s 21 imao je poderan glas kao da mu je barem 20 više, dugu plavu prepoznatljivu kosu i neizostavnu gitaru. 1988. Kurt Cobain otpjevao je i odsvirao prvu Nirvaninu stvar "Love Buzz", a nije bio ni svjestan da će jednog dana biti 12. na listi najboljih gitarista ikada, kao ni da će postati frontmen jednog od najvećih bendova svih vremena.

"Nirvana se 89. godine nije toliko isticala. Konkretno moj prijatelj Ante Čikara i ja smo kupili koncert Nirvane za Zagreb za 600 njemačkih maraka. Onda je došla promjena, došao je Dave Grohl za novog bubnjara, došao je novi producent Butch Vig, i onda se dogodio Smells like a teen spirit s MTV-em i odjednom je Nirvana postala najvažniji bend na svijetu", govori nam glazbeni kritičar Aleksandar Dragaš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Može se reći da je Nirvana jedan od najvećih bendova kad je nastao Rock and roll, a od 90-ih pa do danas vjerojatno najveći posljednji pravi veliki bend. Oni su 91' izbacili taj album Nevermind", dodaje novinar Yammat FM-a, Ante Ljubičić.

A legendaran cover albuma Nevermind s golom bebom, koji je i jedan od najpoznatijih covera uopće prodan je u više od 30 milijuna primjeraka. 30 godina kasnije - beba s albuma tužila je Nirvanu jer mu je fotografija, kako kaže, uništila život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovaj album tako je, koji je bio savršen spoj glasne distorzirane muzike i popa", zaključuje Ljubičić.

Patio je od depresije i prije slave

I tako je alternativa postala mainstream. Nastajali su najveći Nirvanini hitovi poput "Come as you are", "Lithium" i "I'm on a plain". Kurt je neke tekstove pisao godinama, a često se spominjalo da su na granici razumljivoga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zlatno doba Rock and rolla počinje tim velikim praskom Elvisa Presleyja sredinom 50-ih, a na neki način završava tom nesretnom smrću Cobaina 1994. godine", dodaje Dragaš.

Cobain je patio od depresije puno prije velike slave. Govorio je da se sramio razvoda svojih roditelja, u školi je imao gay prijatelja zbog kojeg su ga čak i tukli. Kad je napustio školu, majka ga je izbacila iz kuće, pa je morao spavati ispod mosta. Bavio se hrvanjem i baseballom, iako to nije ni htio ni volio, roditelji su ga natjerali. A onda mu je za 14. rođendan ujak ponudio ili bicikl ili gitaru. I tako je sve počelo. Najveći uzor bili su mu Beatlesi i John Lennon, a Kurta su opisivali kao mladog glazbenog genijalca s britkim humorom. S marihuanom se prvi put susreo već s 13, a kasnije je bio ovisan i o heroinu. Ali slava ga je uništavala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Radili su oni nekako svjesno odmak od popa i milijunske publike koju su imali u tom trenutku, ali eto, njegovom smrću je samo taj kult narastao sve više, više i više", kaže nam Ante Ljubičić. Ubio se na današnji dan prije 30 godina.

Kritičara Aleksandra Dragaša pitali smo što bismo dobili da nismo izgubili Kurta?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je pitanje koje bi se trebalo postavljati oko svih nesretnih glazbenika u klubu 27. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Janice Joplin, nikad nažalost nećemo saznati kakve bi oni kasnije albume snimali. U svakom slučaju mi smo nažalost Kurta izgubili kao jednog od najvećih simbola rock glazbe u povijesti", objašnjava Dragaš.

I 30 godina nakon smrti Cobaina slušaju i njegovi vršnjaci poput Dragaša, ali i nove generacije.