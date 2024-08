Već danima izvještavamo o teškim prometnim nesrećama, tragedijama i izgubljenim životima na hrvatskim cestama. Samo tijekom ovog vikenda poginulo je šestero ljudi. Auto-moto stručnjak Kristijan Tićak glavni urednik Auto motor i sporta zato je gost Direkta.

Znamo da je ljeto, da su ceste pune, da je nesreća više, ali opet nas neke okolnosti teških nesreća ostave bez riječ. Jučer su u Slavoniji poginula dva mladića, automobil je vozio maloljetnik, dakle bez vozačke dozvole. Prije desetak dana u Zagrebu - nesreća automobila punog maloljetnika. Kako je moguće da se takvi slučajevi uporno ponavljaju?

"Ništa se zapravo novo ne događa. Tome već godinama svjedočimo na hrvatskim cestama. U to možemo uklopiti onu Einsteinovu ludu teoriju - ne možete očekivati drugačije rezultate ako cijelo vrijeme radite jedno te isto. Mi smo cijelo vrijeme pooštravali Zakon o sigurnosti na cestama. Poput Zakona o obijesnom vožnji. Mislili smo da će to riješiti sve naše probleme. Kao što vidimo i po statistici, ništa se ne događa".

Jesu li presnažni automobili predostupni, pogotovo mladim vozačima?

"Dio problema sigurno leži u tome. Ulaskom u EU, tržište se liberaliziralo i povećalo. Sada ima 1.9 milijun vozila na cestama, što je više za pola milijuna. Međutim, restrikcije su trebale pokazati neki rezultat. Kratkoročno je bilo rezultata, ali s vremenom sve pada u zaborav".

Nevjerojatno je da moramo ponavljati upozorenje koliko je važan pojas - policija kaže da bi više od 50 posto poginulih preživjelo da su bili vezani - u čemu je problem, zašto je nekome teško staviti pojas?

"To je zaista frapantan podatak. Sav inženjering pada u vodu kada se putnici ne vežu. Imate niz obrambenih mehanizama i konstrukcija vozila koja upija kinetičku energiju i zračne jastuke koji vas štite od mogućih povreda, ali sve to ne može funkcionirati ako vi niste vezani, kada niste fiksirani na mjestu tada pomagala odmažu".

Znamo da postoje već brojne metode varanja, da se prevari upozorenje za postavljanje pojasa...

"Uvijek se nađu načini kako zaobići nešto. Očito je problem nedostatak edukacije, ali i stanje opuštenosti - kao lokalno se vozimo, a upravo se tu najviše nesreća događa".

Kako slikovito opisati sudar, čak i lakši - s pojasom i bez?

"On je projektil u automobilu. Svi predmeti u vozilu se pretvaraju u projektile. Naglo zaustavljanje, udaranje u neku prepreku izbacuje vas van iz automobila".

Kakva je situacija s motociklima, tijekom ljeta na cestama ih je najviše?

"Katastrofalna. i kada to kažem nimalo ne pretjerujem. Mi smo po statističkim podacima EU, treći najgori. Gori od nas su Grčka i Cipar koji prilično labavo shvaćaju propise kada je u pitanju nošenje kacige i brzina - to su glavni problemi u tim zemljama. Pogotovo u južnjačkim zemljama. To je vezano i s temperamentom, ali i cjelogodišnjim korištenjem motocikala. Ulaskom u EU narastao je broj registriranih motocikala, Naročito se povećao broj mladih korisnika".

Treba li nam još kontrole? Kazne su stroge. Trebaju li biti još strože? Što još možemo učiniti - u nekim zemljama - automobil se može odmah oduzeti?

"Osnovni problem je skrivanje i demontaža registracijske tablice. To je svojevrsna priprema za prekoračenje brzine, za eventualni bijeg policiji. Od tuda sve kreće. Onaj tko to radi, zna zašto to radi. Kazna je 30 eura, odnosno 15, ako se plati odmah. To je cijena jednog gableca".

Koja je poruka zakonodavcu?

"Poruka se stalno šalje, ali zakonodavcu su puna usta preventive, a na preventivi se najmanje radi".