'OZBILJNA SITUACIJA' / Koliko Rusi stavljaju nos u naše izbore i je li Milanović ruski plaćenik: Njet ili…?

Je li Zoran Milanović ruski plaćenik? Glavna je to tema u Hrvatskoj, nakon što je ministar vanjskih poslova mrtav hladan rekao da predsjedniku kampanju financiraju Rusi. Makar za to nemaju nikakve dokaze, i drugi članovi HDZ sada govore da se ljudi to pitaju, jer su Milanovićevi stavovi proruski, a Andrej Plenković ga zove korisnim ruskim idiotom. Ovo nije prvi put da čujemo optužbe o Rusima koji se pletu u hrvatske izbore. Je li sve samo dio kampanje? Više u prilogu Ivana Skorina