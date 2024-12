KAVA O KOJOJ SE PRIČA / Klopka za predsjedničke izbore ili rat uoči lokalnih? 'Krenula je jedna šira operacija'

To je zadnjih sedam dana najvažnija tema u Hrvatskoj i glavna tema predsjedničke kampanje. O njoj se razgovara na obiteljskim ručkovima i kavama, o njoj govore šef DORH-a i Severina, pišu se kolumne i množe memovi. Kava Mile Kekina i Nikice Jelavića. Zašto su se našli? O čemu su razgovarali? Zašto mu je Kekin platio parking? Je li moguće da je znao s kime se nalazi? Ili je li to bila klopka? Ima li to veze s predsjedničkim izborima ili ipak lokalnim? Otkud nakon svega i priča o istarskoj vili? I je li sve pokušaj diskreditiranja jedne političke opcije?