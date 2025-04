Hrvati imaju veliki problem s Kinezima: 'Upravo su nam sada to ljudi iz Ukrajine pokazali'

Ok, imamo njemačkog Leoparda, ali glavne zvijezde vojne izložbe u srcu Zagreba stigle su preko oceana. Većina izložaka ispred Arene američke je proizvodnje, i naveliko se koristi u Europi.

Tu je, recimo, Himars, američki višecijevni bacač raketa, trenutačno 20 takvih vozila sudjeluju u ratu na teritoriju Ukrajine, a osam takvih komada Hrvatska će dobiti 2027. Oklopnjaci Bradleyji su stigli početkom godine, ali okolnosti se sada mijenjaju. Pitanje je može li Europa bez američkih VBR-ova, može li bez američkih gusjeničara, kakvih samo u Ukrajini ima 300 u ovom trenutku. Kako, dakle, zamijeniti Bradleyje i sve drugo što smo dosad nabavljali od Amerikanaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je prvi sajam vojne industrije u Zagrebu u tim novim okolnostima, u kojima se Europa sprema za novo naoružavanje, za obrambenu Uniju nezavisnu od Amerike. Šefovi naših firmi u ovom su trenutku pomalo skeptični da Europa može odmah bez Amerike.

"Europa će teško, barem u kratkom vremenu, nadoknaditi ono što ima u Americi. I ne očekujem da će to ići lako, morat će se nastaviti određeni oblik suradnje s Amerikom", kaže Željko Pavlin, predsjednik Uprave HS Produkta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Momentalno ne, trebat će neko vrijeme uz velike investicije da bi se obrambena industrija u Europi mogla dići na razinu stvarnih potreba koje sad imamo", smatra pak Davor Petek, voditelj programa sigurnosti obrane u DOK-ING-u.

"Prije svega, mene interesira može li sustav osigurati da ja snabdijevam tu Europu", ističe Alojzije Šestan, direktor i suvlasnik tvrtke Šestan-Busch. Jer naše su se firme za puno poslova izborile same.

Kinezi prodaju svoje kacige s hrvatskom etiketom

Recimo, kacigu koju sada ima Hrvatska vojska, uz druge modele, firma Šestan Busch već sada izvozi u više od 70 zemalja svijeta. Naravno, s obzirom na novonastale okolnosti, na tome ne misle stati, a baš su danas doznali od ukrajinske delegacije da njihove proizvode Kina nudi pod svoje.

"Kina prodaje svoje kacige s našom etiketom, da je to velika kvaliteta Šestan Buscha, a kacige nisu kvalitetne. Upravo su nam sada ljudi iz Ukrajine to pokazali. To je naša borba, kako sada zaštititi svoj proizvod", kaže Alojzije Šestan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ima toga još - osječke inovatore iz Orqa tima u Direktu smo predstavili još 2018. godine, a danas su jedan od globalnih lidera u razvoju dronova na upravljanje iz prvog lica. A još važnije, jedini na svijetu, osim Kineza, rade kamere za dron. "Budućnost leži u tome da Europa ima sama svoje kapacitete za proizvodnju takvih komponenti, da ne mora ovisiti ni o kome drugome, i da se cijeli dron može proizvesti u Osijeku, u Slavoniji", kaže Domagoj Cah iz Orqe.

Suradnja s konkurentima

Neki dio od 800 milijardi eura, koliko Europa planira potrošiti na obranu, mogao bi tako završiti i u domaćim firmama. Uz puške i pištolje, u HS Produkt imaju i druge planove. "Da možda uđemo u suradnju s nekim sada i konkurentskim firmama, da se uključimo možda u neke firme koje rade granate ili streljivo, čega definitivno postoji manjak u Europi, pa da postanemo njihovi kooperanti", priča nam Željko Pavlin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Faktor će biti i razvoj situacije u Ukrajini, gdje je sada, recimo, 69 DOK-ING-ovih robotskih sustava za razminiranje. "Sami vidimo da većina nacija unutar Europske unije kroz nacionalne budžete podiže dostupna sredstva, već intenzivnije komunicira s vojnom industrijom za neke dugoročne potrebe", kaže Davor Petek.

Uniforme, prsluci, kacige, čizme, puške, pištolji, dronovi - u MORH-u vjeruju da domaća industrija svega navedenog može proizvoditi i izvoziti puno više. "Rekli bismo da ovo izazovno vrijeme sa stajališta sigurnosti je dobro vrijeme za obrambenu industriju", zaključuje Ivica Grebenar, ravnatelj Uprave za naoružanje u MORH-u.

Pogotovo ako će europskim saveznicima Amerika doista do kraja okrenuti leđa.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji tenk na svijetu prvi puta na hrvatskom tlu, Anušić najavio nova ulaganja u vojsku