Kako zapamtiti san koji smo sanjali? Stručnjakinja objasnila postupak: 'Prvo se razbudite...'

Svaki Hrvat sanja o velikoj plaći, zemlji bez korupcije i pobjedi u finalu svjetskog prvenstva u nogometu. A ne. Varate se. Žohari, ubojstvo, prevare, trudnoća i medvjedi. To je ono što u Hrvatskoj stvarno sanjamo.

Smiljana iz Međimurja kaže da sanja samo lijepe snove. "Samo livade i cvijeće", kaže. "Gomile i gomile para", sanja Darko iz Kanade. Pa ušao sam u tramvaj tu u Zagrebu i završio u Engleskoj", dodaje Mate iz Tkona koji mu je najbizarniji san bio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što Hrvati sanjaju prema Googleu?

Popularno je pretraživati - sanjati kruh, golog muškarca, časnu sestru ili recimo vrganje. I moramo priznati Google ima zanimljiva objašnjenja za neke naše snove.

Primjerice, za sve one koji sanjaju vrganje internet to ovako tumači. Ako ste sanjali da jedete vrganje možete očekivati sretne dane u bliskoj budućnosti. A ako ste sanjali zeca to može značiti da će vas posjetiti neka draga osoba. Bijeli zec znači uspjeh u životu, a crni nažalost ima loš predznak. Opadanje zubi može biti loš znak. Obično je povezan s nesrećom, smrti bližnje osobe ili s lošim zdravljem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ništa nije znanstveno dokazano

Ništa od ovog nije znanstveno dokazano. Internet za svaki san ima barem 10 objašnjenje. Zanimljivo, nijedno kod sanjanja trudnoće ne znači da ćete bit trudni. Snova se za početak svako jutro sjeti samo 10% ljudi.

"Smatra se da bi mogli zapamtiti neki san moramo se kratkotrajno razbuditi. I biti dovoljno budni da ta informacija pređe iz kratkoročnog u dugoročno pamćenje. Ako želite zapamtiti što ste sanjali, kad se idući put probudite usred noći zapišite negdje", kaže Marina Mioč, neurologinja i somnologinja.

Sigmund Freud je tvrdio da snovi prikazuju naše podsvjesne želje. E sad, kakve to podsvjesne želje imamo kada sanjamo da nas recimo lovi serijski ubojica, da nam je kuća prepuna zmija ili da smo sreli bivšeg ili bivšu, to je još uvijek teško za reći.

Zašto sanjamo da su nam otpali zubi da smo se sreli s bivšim ili bivšom? "Tim temama smo najviše izloženi, čitamo o njima u vijestima, novinama...a dok mi spavamo mozak interpretira sva naša iskustva. Ali na jedno kreativnoj razini bez logičkog razmišljanja", kaže Dajana Čopec psihologinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto uopće sanjamo?

I zato se u snovima javljaju čudne, nepovezane stvari. I znaju se ponavljati. Prema jednom istraživanju često iznova sanjamo da smo pod stresom zbog testa u školi bez obzira jeste li školu davno završili, sanjamo sudar, neku prirodnu katastrofu i najpopularnije: da nam ispadaju zubi. "Ponavljajući snovi su povezani s emocionalno nabijenim događajima ili iskustvima koja nismo proradili. Jer i emocionalna strana mozga, amigdala je 30% aktivnija dok spavamo", dodaje Čopec.

I čini se snovi imaju veze i s jezikom koji govorimo. Desetogodišnje istraživanje Googla o tome što se pretražuje u kojem govornom području pokazalo je da samo oni koji pričaju ruski sanjaju da skupljaju gljive, na arapskom se sanjaju deve, portugalskom češnjak, na španjolskom iguane, a oni koji pričaju engleski - lisice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mioč smo pitali zašto uopće sanjamo. "Morat ću vas razočarati ali na to odgovora nema. Još uvijek ne znamo zašto se to događa", kaže. A postoje li ljudi koji ne sanjaju? "Da. Istraživanja su pokazala da oštećenja nekih dijelova mozga mogu dovesti do potpunog gubitka snova", dodaje.

I čak i onda kada mislite da ne sanjate jedan period - sanjate ali se jednostavno snova ne sjećate. Ma koliko god se jako trudili.