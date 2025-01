Osvojio nagrade za fotografiju, a nama ispričao najopasniju situaciju s putovanja: 'Nagledao sam se svega'

Možda ste nevjerojatnu fotografiju Back to the Past već vidjeli - o njoj su pisali i svi hrvatski mediji i britanski Guardian. Jer, osvojila je već više od 20 svjetskih nagrada, a autor joj je splitski putopisac i fotograf, Jurica Galić Juka.

Fotografirao ju je dok je putovao Južnim Sudanom, u potrazi za etničkim skupinama koje izumiru i koje žive daleko od civilizacije, do nekih se dolazi nakon 600 kilometara makadamskog puta. Guatemala, Etiopija, Jordan, Sirija, Libanon, samo su neke od zemalja odakle je Galić objavio zanimljive fotografije. Neke priče ispričao nam je i uživo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Možeš li nam ispričati više o fotografiji?

"Na njoj je pripadnik plemena, odnosno etničke skupine Mundari, nekih pedesetak kilometara sjeverno od glavnog grada Jube. Nomadski narod koji je zapravo žive kao praktički u kamenom dobu. On ukrašava rogove goveda Watusi, to je sorta goveda s ogromnim rogovima i on uljepšava sva ta goveda koja su njima i valuta i statusni simbol i miraz, sve u životu oni su za njih spremni i poginuti što se kaže. Ta fotografija slikana kroz te rogove kao "frame", krava kao kroz okvir i osvojila je srca ljudi diljem svijeta."

Atmosfera izgleda jako magično. Međutim, tu magičnu atmosferu stvara nešto ne baš tako magično. Ta sumgalica nastaje od kravljeg izmeta?

"Točno. Oni svaki dan vode stoku na ispašu i u predvečerje j vraćaju. To je na stotine grla, u ovom slučaju oko osam stotina grla. To nije selo, to je nomadski kamp gdje čuvaju krave i u predvečerje, u zalazak sunca, vraćaju se s njima i pale taj izmet da potjeraju komarce. Zapravo, malarija je veliki problem za njih."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pročitala sam i da se tuširaju kravljom mokraćom. Je li to točno?

"Točno tako. Objavio sam na svom Facebooku i ostalim društvenim mrežama fotografije pripadnika tog naroda, kako se tuširaju u urinu. Međutim, onda je bilo - 'Bljak, zašto to rade? Jadni, nemaju vode'. Ne. Nekih sto metara dalje je bijeli Nil, kristalno čist. Oni imaju vode nego se štite od komaraca."

Više od deset godina putuješ svuda. Možeš li izdvojiti najopasniju situaciju koja ti se dogodila?

"Jedan sam od onih putopisaca koji ne nabrijava svoju priču; 95 posto su neke dobre priče, barem po mene, iako sam se nagledao svega. Opasno je bilo u Sjevernom Sudanu. Treći mjesec 2022. godine građanski nemiri. Ja sam došao snimati piramide. Dosta ljudi ne zna da Sjeverni Sudan ima 250 piramida, Egipat, 120 i nešto. To mene zanima - etnologija, antropologija, drevne kulture. Međutim, kad sam došao u glavni grad, kao jedan od rijetkih stranaca s ovolikim objektivom, bilo je vezanje, puške, u pritvoru sam završio. Međutim, ta neka, idemo reći naša socijalna, ulična inteligencija me naučila tome da ipak treba imati sve duplo, tako i mobitel. Uspio sam prokrijumčariti mobitel koji mi je bio dovoljan za poziv za jednog fixera koji me je izvukao."

Cijeli razgovor pogledajte u videu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa